Une piscine à débordement inspirée des souvenirs de vacances «étranges» dans un complexe, déclare Brandon Cronenberg

Un mélange d’horreur et de science-fiction, Piscine à débordement est directeur Brandon Cronenbergtroisième long métrage de. Une coupe non classée a fait ses débuts au Festival du film de Sundance à Park City, Utah, cette année et a été l’un des films les plus troublants et troublants montrés. Tourné en Croatie et en Hongrie, Cronenberg a déclaré que le film avait été inspiré par des souvenirs de vacances qu’il avait prises il y a longtemps.





Dans une interview publiée le 31 janvier, Cronenberg a été cité comme expliquant à La bête quotidienneest obsédé par ça Piscine à débordement a été inspiré par des souvenirs de vacances en villégiature qu’il a prises il y a 20 ans. Il a dit:

J’avais des souvenirs de ces vacances où j’étais il y a 20 ans. Ils t’ont emmené en bus dans ce centre de villégiature au milieu de la nuit, puis tu y as vécu pendant une semaine. Il y avait une sorte de fausse ville bizarre où vous alliez, mais vous ne pouviez pas vraiment quitter l’enceinte. Et puis à la fin de la semaine, ils vous ramèneraient à l’aéroport en bus dans la journée, et vous avez vu que les environs étaient incroyablement pauvres, il y avait des gens qui vivaient dans des cabanes. Vous avez réalisé que vous n’aviez jamais visité le pays. C’était comme être expédié à l’ambassade d’une autre nation touristique, ou il y avait une dimension alternative qui était apparue qui était une version bizarre de Disneyland du pays dans lequel nous sommes censés être.

Piscine à débordement suit un romancier à succès, James (Alexander Skarsgård), et sa riche épouse, Em (Cleopatra Coleman), pendant leur séjour dans un complexe isolé sur l’île fictive de Li Tolqa. James rencontre la séduisante et sociopathe Gabi (Mia Goth), qui invite le couple à faire une excursion d’une journée loin de la station avec elle et son mari, Alban (Jalil Lespert), même s’ils ont été avertis que les touristes doivent rester sur le complexe de villégiature à tout moment. Après avoir mangé, bu et se détendre à la plage, James propose de ramener un Alban en état d’ébriété au complexe. Il écrase accidentellement un fermier local, le tuant. Gabi insiste sur le fait qu’ils ne peuvent pas appeler le PD de Li Tolqa parce que le pays est corrompu, et James et Em, horrifiés, suivent son exemple impitoyable et retournent à l’hôtel comme si de rien n’était.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le lendemain, James et Em sont arrêtés pour meurtre et James est condamné. Li Tolqa a une politique de tolérance zéro pour le crime, et la peine pour meurtre est la mort aux mains du fils aîné de la personne assassinée. Cependant, les lois touristiques du pays interdisent aux forces de l’ordre de punir corporellement les visiteurs de l’île, créant une échappatoire que certains riches touristes exploitent. S’ils sont reconnus coupables d’un crime, les visiteurs fortunés disposent d’une deuxième option : ils peuvent être clonés, puis faire exécuter le clone d’eux-mêmes à leur place. Em paie pour que James soit cloné afin que le clone puisse être exécuté, et les choses qui arrivent à James dans le film ne font que devenir plus horribles.





La violence d’Infinity Pool n’est peut-être pas pour tout le monde, mais elle est essentielle

Images De Néon

Bien que Cronenberg reconnaisse l’ampleur de la violence dans Piscine à débordement n’est peut-être pas pour tout le monde, a-t-il dit dans La bête quotidienne entretien qu’il est essentiel au message qu’il essaie de faire passer. Il a dit à l’intervieweur :

L’intrigue vient de cette métamorphose psychologique qu’entreprennent les personnages. Ce sont des gens fades dans un contexte fade. Mais même les personnes insipides, ou peut-être particulièrement les personnes insipides, peuvent avoir cette violence animale et ce caractère charnel qui sont réprimés parce que nous sommes, en fait, des animaux. Une grande partie du film traite de la façon dont la psychologie refait surface et mute dans cet environnement sans conséquences.

Piscine à débordement est actuellement à l’affiche au cinéma.