Une «  pile de corde  » sur une plage du Texas est une étrange créature marine de la vraie vie

Une masse enchevêtrée de ce qui ressemblait à une corde jaune jetée s’est récemment échouée sur une plage du Texas. Mais ce tas noueux particulier n’était pas une poubelle. C’était un fouet de mer coloré – un type de corail mou et flexible.

Rebekah Claussen, une guide du National Park Service (NPS) au Padre Island National Seashore, près du golfe du Mexique, a trouvé l’une de ces « balles de corde » en partie enfouie dans le sable et le parc a partagé sa photo sur Facebook le 1er février.

Les fouets de mer peuvent être rouges, jaunes, orange, violets, lavande ou violets, selon le portail d’identification des espèces marines . Cependant, « nous voyons surtout les variétés jaunes et rouges échouer sur nos plages », ont écrit des représentants du NPS dans le message Facebook.

Le terme «fouet de mer» peut désigner plusieurs genres de coraux mous dans l’ordre des Gorgonacées, mais l’espèce qui se lave dans les régions côtières d’Amérique du Nord est un fouet de mer coloré (Leptogorgia virgulata). La couleur vibrante des fouets de mer provient de colonies de polypes – de minuscules animaux au corps mou avec huit tentacules formant un anneau autour de leur bouche. Lorsque ces colonies se regroupent, elles sécrètent des protéines qui forment un squelette de couleur sombre, qui se ramifie en tiges en forme de fouet mesurant jusqu’à 3 pieds (0,9 mètre) de hauteur, selon le Centre des sciences marines de Tybee Island (TIMSC) en Géorgie.

Des fouets de mer colorés vivent près du rivage et L. virgulata peut être trouvé dans les eaux aussi loin au nord que le New Jersey et aussi loin au sud que le golfe du Mexique, selon TIMSC. Les polypes se nourrissent de plancton et les fouets de mer s’accrochent généralement à des rebords de roche et de calcaire à des profondeurs comprises entre 3 et 20 m Station marine Smithsonian à Fort Pierce en Floride.

Fouet de la mer rouge dans un récif de corail en Papouasie occidentale, en Indonésie. (Crédit d’image: Giordano Cipriani / )

Mais lorsque les fouets de mer sont arrachés à leurs habitats océaniques et déposés sur les plages, ils sont faciles à confondre avec des lignes de pêche, des filets ou des câbles jetés. Plusieurs personnes qui ont commenté la publication sur Facebook ont ​​déclaré avoir rencontré des fouets de mer lors du nettoyage d’une plage locale et l’avoir ramassée par erreur, pensant qu’il s’agissait d’ordures.

« D’une manière générale, la plupart d’entre eux sont morts lorsqu’ils sont lavés », a déclaré Claussen à 45Secondes.fr dans un e-mail. «À ma connaissance, la raison pour laquelle le corail s’est échoué est qu’il s’est cassé et donc n’est plus vivant. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le dire, même s’il était en vie « , a-t-elle ajouté. » Nous recommandons de laisser simplement le fouet sur la plage car il est naturel et va se décomposer et aider l’île « , a déclaré Claussen.

« Alors la prochaine fois que vous vous promènerez sur la plage, cherchez le fouet de mer et souvenez-vous, ce n’est pas une poubelle! » Les représentants du NPS ont écrit dans le post.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.