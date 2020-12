"Une pièce" atteint les 1000 chapitres publiés du manga

« One Piece » existe depuis plus de 25 ans pour le moment, et la série est sur le point de célébrer sa plus grande étape jusqu’au moment.

La série légendaire a progressé avec son arc Wano Country avec une intention claire en 2020 et pour une bonne raison. Après tout, la nouvelle année est presque là, et elle marquera bientôt le début du chapitre 1000 de One Piece.

Si tu ne savais pas, « One Piece » lancera son grand chapitre juste après le passage de la nouvelle année. La mise à jour promet d’être significative, car le créateur Eiichiro Oda ne fait jamais les choses à moitié. Les fans attendent seulement le meilleur du chapitre 1000, et le lancement est déjà une tendance mondiale en prévision.

Comme vous pouvez le voir, les fans se préparent de leur mieux pour la sortie officielle. Qu’il s’agisse de fans nouveaux ou anciens, on ne peut nier l’excitation qui imprègne le fandom «One Piece» ces jours-ci.

Après tout, ce n’est pas tous les jours que votre série préférée atteint ce genre de référence, mais Une pièce ce n’est pas une série régulière. L’histoire maritime est unique, nous ne pouvons donc que supposer que le 1000e chapitre sera un délice unique.

