Une photo détenue révèle un premier regard sur Abbie Cornish dans le thriller psychologique

La société de production Kinogo Pictures a annoncé que la photographie principale de son prochain film Détenu vient d’être terminé. Il fait partie du genre thriller psychologique. Aucune date de sortie n’a été confirmée au moment de la rédaction de cet article. Un premier aperçu du projet a été dévoilé. Le synopsis du film décrit comment « le film suit une femme (de Cornouailles) qui se réveille dans une salle d’interrogatoire de police sans aucun souvenir de la nuit précédente. Les accusations portées contre elle peuvent avoir des implications qui changent la vie. Cependant, dans cette police isolée gare, quelque chose ne va pas. »

Détenu a un casting qui comprend, Abbie Cornish ( celui d’Amazon Jack Ryan, Étoile brillante, Trois panneaux d’affichage à l’extérieur de Ebbing, Missouri) et Laz Alonso (Amazon Les garçons, Avatar, Rapide furieux) et est réalisé par Felipe Mucci (Deux décès d’Henry Baker) qui a également écrit le scénario avec Jeremy Palmer. Pour compléter le casting, le film co-vedette Justin H. Min (L’Académie des Parapluies), John Patrick Amedori (Chers Blancs), Silas Weir Mitchell (Grimm), Moon Bloodgood (Ciel tombant, Code Noir), Josefine Lindegaard et Breeda Wool (M. Mercedes). De nombreux acteurs impliqués dans le titre ont de l’expérience sur le grand et le petit écran. Cornish a été dans le film acclamé par la critique et primé aux Oscars Trois panneaux d’affichage à l’extérieur de Ebbing, Missouri. Alonso, quant à lui, faisait partie des succès au box-office Avatar et Rapide furieux.

Ces dernières années, de nombreux projets américains ont été tournés à travers les États-Unis. Cependant, pour Détenu, l’équipe a décidé de travailler dans une zone plus locale d’Hollywood. Le tournage du titre a eu lieu dans le centre-ville de Los Angeles. Le temps consacré au tournage a été relativement court, puisqu’il s’est déroulé sur une période de 20 jours. Le tournage s’est terminé le vendredi 29 octobre.

La production est effectuée par Ryan Scaringe (Le Djinn, Le garçon derrière la porte). Amy Lippens travaille en tant que coproductrice. Les tâches de production exécutive sont assurées par Monica Sufar, ainsi que par les acteurs Abbie Cornish et la star de The Boys Laz Alonso. De plus, Sufar gère la distribution des ventes sur tous les territoires. Un teaser arrivera à l’AFM.

Authentic Talent and Literary Management représente Cornish. La gestion stratégique et authentique des talents et de la littérature, avec The Gersh Agency, représente Alonso.

Une description de Kinogo Pictures se lit comme suit : « Kinogo Pictures est une société de production indépendante basée à Los Angeles spécialisée dans les films de genre clairs et uniques. La société est fière de s’assurer qu’elle travaille avec un groupe inclusif et éclectique d’individus à la fois derrière et devant l’appareil photo. »

Alors qu’il s’agit d’une nouvelle entreprise, Kinogo commence à se faire un nom dans l’industrie cinématographique. L’entité de production a terminé trois films, dont Humains inutiles, Le Djinn et Le garçon derrière la porte. Humains inutiles est une comédie d’horreur de science-fiction de 2020. Le Djinn est un film d’horreur surnaturel qui a reçu des critiques positives. Finalement, Le garçon derrière la porte est un film d’horreur acclamé par la critique qui a été créé en 2020 sur Shudder. Pour ceux qui ne le savent pas, Shudder est un service de streaming spécialisé dans l’horreur. Tous les projets ont été réalisés en collaboration entre eux et Whitewater Films. Détenu est le premier thriller psychologique produit par la société.

La première photo d’Abbie Cornish dans Détenu a été publié pour la première fois sur Screen Daily.