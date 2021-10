Une pétition demande l’interdiction des armes à feu réelles sur les plateaux en l’honneur d’Halyna Hutchins

Une nouvelle pétition sur Change.org a été lancée pour interdire l’utilisation d’armes à feu réelles sur les productions cinématographiques et télévisuelles ainsi que de « meilleures conditions de travail des équipes », et sa popularité grandit rapidement avec de plus en plus de personnes ajoutant leur nom à la liste. Bien sûr, cela découle de l’accident mortel de la semaine dernière sur le tournage de Rouiller qui a laissé le réalisateur Joel Souza blessé et la directrice de la photographie Halyna Hutchins tuée. Alors que la police enquête sur ce qui s’est passé, d’autres appellent à ne plus utiliser d’armes à feu réelles sur les plateaux de tournage, comme le montre la pétition.

« Le 21 octobre 2021, nous avons perdu un directeur de la photographie incroyablement talentueux sur le plateau de tournage de Rouiller, en raison d’un vrai pistolet déchargé avec des balles réelles à l’intérieur. Je suis en état de choc et engourdi jusqu’au cœur », écrit Bandar Albuliwi, qui a lancé la pétition. « Nous devons nous assurer que cette tragédie évitable ne se reproduise plus jamais. Il n’y a aucune excuse pour que quelque chose comme cela se produise au 21e siècle. De vrais pistolets ne sont plus nécessaires sur les plateaux de tournage. Ce n’est pas le début des années 90, quand Brandon Lee a été tué de la même manière. Le changement doit se produire avant que d’autres vies talentueuses ne soient perdues. »

La pétition ajoute : « Veuillez signer cette pétition et exiger Alec Baldwin d’utiliser son pouvoir et son influence dans l’industrie cinématographique hollywoodienne pour faire changer les choses et interdire les vraies armes à feu sur les plateaux de tournage. Veuillez signer cette pétition et demander à Alec Baldwin d’utiliser son pouvoir et son influence dans l’industrie cinématographique hollywoodienne pour faire changer les choses et interdire les vraies armes à feu sur les plateaux de tournage. Pendant que nous en sommes à ce sujet, ce serait le bon moment pour commencer à discuter des conditions de travail épouvantables de ceux qui travaillent dans l’industrie cinématographique (à la fois hollywoodienne et indépendante). »

En quelques jours, des dizaines de milliers de noms ont déjà été ajoutés à la pétition. Au moment d’écrire ces lignes, il a dépassé les 60 000 signatures alors qu’il s’approche rapidement d’un objectif de 75 000. Un coup d’œil aux médias sociaux pourrait vous dire que les gens ont des opinions différentes sur ce qu’il faut faire avec les armes à feu sur les plateaux de tournage à l’avenir, et cela montre plus clairement que beaucoup pensent que l’interdiction pure et simple de toutes les vraies armes à feu est la meilleure ligne de conduite.

Certains cinéastes ont déjà apporté quelques modifications à leurs décors. Il a été signalé qu’aucune arme « réelle » ne serait autorisée sur le tournage de la série dramatique policière The Rookie. Pendant ce temps, Les garçons Le showrunner Eric Kripke a également déclaré qu’il n’autoriserait plus l’utilisation d’armes à blanc sur ses propres décors, insistant sur le fait qu’il demanderait à l’équipe VFX d’utiliser à la place des flashes de bouche insérés numériquement.

Aucune accusation criminelle n’a été déposée concernant la Rouiller accident en ce moment, mais comme l’enquête policière pourrait prendre un certain temps, c’est quelque chose qui pourrait changer à l’avenir. Pour l’instant, la société de production a fermé Rouiller indéfiniment alors que les acteurs et l’équipe coopèrent avec les forces de l’ordre dans le cadre de leur enquête. Vous pouvez consulter la pétition pour interdire l’utilisation d’armes à feu réelles sur le plateau et exiger de meilleures conditions de travail pour les équipes sur Change.org.

