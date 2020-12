Une pétition appelle les médias à cesser de donner à LGB Alliance une «  plate-forme non critique  »

Des milliers de personnes LGBT + et leurs alliés ont signé une pétition appelant la presse britannique à cesser de donner une «plate-forme non critique» à l’Alliance LGB.

Faisant référence à la vaste condamnation que le groupe a courtisée, qu’elle provienne top organisateurs de la fierté aux syndicats, ainsi que la montée en flèche des crimes de haine transphobes, la pétition a vu plus de 4 700 personnes demander à la presse de cesser de participer à l’Alliance LGB.

L’un des groupes anti-trans les plus riches en décibels du Royaume-Uni, l’Alliance LGB, a cherché à creuser un fossé entre les communautés LGB et T depuis sa création, en utilisant souvent des informations erronées et des affirmations enflammées pour le faire.

Les fondateurs de l’Alliance LGB ont défendu le fait de travailler avec la Fondation du patrimoine anti-LGBT + et anti-avortement, ainsi que de refuser de dénoncer ses partisans néonazis et homophobes, bien qu’il cherche à se positionner comme un «groupe de défense des droits des LGB».

«Les médias britanniques continuent de fournir une plate-forme non critique à l’Alliance ‘LGB’ autoproclamée, une organisation que beaucoup de la communauté LGBT + considèrent comme un groupe haineux et ne les représente pas», a écrit l’acteur David Paisley dans la pétition Change.org.

«Nous, soussignés, demandons que les médias britanniques cessent de fournir une plate-forme non critique pour l’organisation controversée LGB Alliance.

«L’Alliance LGB est largement considérée comme un groupe de haine anti-LGBT, en tant que tel, toute discussion dans les médias britanniques devrait les encadrer en fonction de la façon dont ils sont perçus par la communauté LGBT +», a-t-il ajouté.

«Ils ne parlent pas pour nous, et ils ne devraient pas être cités ou invités à commenter les problèmes affectant la communauté LGBT + sans référence claire et sans équivoque à leur statut de groupe de haine perçu.»

Paisley a conclu: «L’Alliance LGB ne représente pas notre communauté LGBT +.

«Nous rejetons la rhétorique anti-trans et soutenons nos collègues membres de la communauté. Les droits des trans sont des droits humains. »

Une couverture médiatique anti-trans si intense qu’elle corrode la santé mentale des personnes trans, avertissent les chercheurs

Les groupes de surveillance ont souligné que la communauté trans est régulièrement traquée, déshumanisée et diabolisée par les grands médias britanniques.

En effet, les médias ont réduit le «débat» sur les droits des trans, selon les défenseurs des droits de l’homme et les chercheurs, à quelque chose de si «toxique» que le torrent presque quotidien de couverture anti-trans corrode la santé mentale des personnes trans.

L’exposition aux messages anti-transgenres était fortement corrélée aux rapports de dépression, d’anxiété et de détresse psychologique, un étalon. Plus de 97% ont déclaré avoir vu des représentations négatives de personnes transgenres dans les médias au cours des 12 derniers mois.

Ce flux presque sans fin de couverture anti-trans au cours des dernières années – alimenté, en partie, par les plans gouvernementaux abandonnés depuis pour réformer la loi sur la reconnaissance du genre – doit cesser, a déclaré Paisley.

Le mois dernier seulement Boyz Le magazine a été confronté à une réaction fulgurante après avoir lancé l’Alliance LGB sur ses médias sociaux.