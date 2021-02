Une pétition a été lancée pour garder Gina Carano dans The Mandalorian

Pop! Vinyl Figurine Pop! The Child Bébé Yoda - Star Wars: The Mandalorian

La série Disney+ Star Wars: The Mandalorian nous a dévoilé ce personnage tellement mignon qu'on ne résiste pas à cette nouvelle pop! Connu pour l'instant sous le nom The Child, les fans de Star Wars lui ont déjà trouvé le parfait surnom: Bébé Yoda!Cette figurine Funko Pop mesure environ 9cm et vient dans sa