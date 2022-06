Une pétition a commencé à empêcher James Corden de revenir au Royaume-Uni parce que les Britanniques ne veulent pas de lui

« Depuis lors, nous avons dû faire face collectivement à l’impact du gouvernement conservateur, du Brexit et de Covid-19. Mais tout au long, il y avait cette légère lueur d’espoir … [the absence of] James Cordon. »

Une personne a commenté la pétition : « Allez les gars. Il a utilisé les États-Unis [and] maintenant il veut revenir ici et avoir de la Prime TV [slot] nous disant à tous combien courageux, ginge et whinge [we] sommes. Eh bien, pour ma part, je n’ai pas besoin de ça. »