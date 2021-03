Une petite ville émeut son chauffeur UPS aux larmes avec un cadeau généreux et une fête

Situé le long de la rivière Susquehanna, dans le centre de la Pennsylvanie, se trouve une petite ville d’un peu moins de 800 habitants.

«Clignez des yeux et vous le manquerez», a déclaré Joe Calhoun, un résident de longue date, AUJOURD’HUI. «Mais il y a quelque chose de si spécial ici. C’est une petite ville avec un grand cœur.

La population de Dauphin n’était que de 774 habitants en 2019 selon le US Census Bureau.

Dauphin, en Pennsylvanie, n’a pas de feux de signalisation et est le type de ville où tout le monde connaît votre nom – y compris le chauffeur UPS.

Chad Turns livre des colis pour UPS à Dauphin depuis plus d’une décennie.

«Tout le monde sait à quel point le Tchad est spécial», a déclaré la résidente Jenny Shickley. «S’il pense que quelque chose pourrait être un cadeau – et cela nous est arrivé – il ne l’a littéralement pas livré quand les enfants étaient dans la cour, il est juste passé en voiture, puis il est rentré chez nous après la tombée de la nuit, parce qu’il était nerveux, c’était un cadeau et il ne voulait pas le gâcher pour les enfants.

L’expérience de Shickley n’est pas une valeur aberrante. Turns est bien connu dans la communauté pour faire un effort supplémentaire.

«Sur Facebook, un autre ami a mentionné qu’il y avait un paquet qui devait être signé et qu’ils n’étaient pas à la maison», a-t-elle expliqué. «Chad était inquiet que ce soit important, alors il est allé chez leurs parents pour le faire signer pour eux.

Lorsque la pandémie de coronavirus a balayé le pays, les habitants de Dauphin ont réagi comme beaucoup à travers le pays: rester à la maison et commander en ligne. En conséquence, la charge de travail de Turns a augmenté et a commencé à ressembler à la saison des fêtes généralement plus occupée.

«Il travaille de 60 à 80 heures par semaine depuis un an», a déclaré Shickley. «Il travaille à Noël depuis 365 jours.»

Avec l’encouragement et le soutien de ses concitoyens, Shickley a organisé un événement «Merci, Tchad» via une page Facebook communautaire avec l’intention de faire un grand cadeau de groupe.

«Ce qui est drôle, c’est que je voulais le mettre en place pour 300 €, mais il s’établit à 500 €», a-t-elle expliqué. « Il a atteint 500 € en deux jours et le total s’est avéré être un peu plus de 1 000 €. »

Adam Kerr, un chef d’équipe UPS qui est le destinataire des livraisons de Turns à sa propre résidence, a aidé à la logistique.

«Il n’est pas le superviseur de Chad», a expliqué Shickley. «Mais il s’est occupé de tout le matériel d’expédition. Il a organisé le dernier arrêt du Tchad pour une prise en charge à la demande au bâtiment municipal. Chad pensait qu’il allait ramasser une boîte, [but] c’était la communauté, les enfants et les grands panneaux.

Chad Turns livre des colis UPS à Dauphin depuis plus d’une décennie. Gracieuseté de Kristie Vogelsong

Portant des masques et se tenant socialement éloignés, les membres de la communauté ont applaudi et applaudi dans le parking alors que le camion de livraison marron de Turns s’arrêtait.

«C’était très impressionnant», a déclaré Turns. «L’idée qu’ils pensaient même à moi pour faire n’importe quoi … aller au-delà et faire ce qu’ils ont fait hier était vraiment incroyable pour moi.

Turns a déclaré AUJOURD’HUI qu’il avait été le bénéficiaire de la générosité toute l’année, des gens lui offrant de l’eau ou un biscuit le long de son parcours, mais la surprise de mardi l’a rendu ému.

«J’ai pleuré», a-t-il partagé, ajoutant que sa femme avait aussi pleuré. «Je l’appelle toujours quand je quitte le travail et elle me demande comment s’est passée ma journée. C’était un larmoyant. C’était très touchant et humiliant.

