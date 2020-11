Une petite étude développe un spray nasal non toxique prévenant l’infection au COVID-19 chez les furets

Un médecin ou un pharmacien peut mélanger la poudre avec du sucre et de l’eau pour produire un spray nasal.

Un spray nasal qui bloque l’absorption du virus SARS-CoV-2 a complètement protégé les furets sur lesquels il a été testé, selon une petite étude publiée jeudi par une équipe internationale de scientifiques. L’étude, limitée aux animaux et n’ayant pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, a été évaluée par plusieurs experts de la santé à la demande de Le New York Times.

Si le spray, que les scientifiques ont décrit comme non toxique et stable, s’avère efficace chez l’homme, il pourrait fournir une nouvelle façon de lutter contre la pandémie. Un spritz quotidien dans le nez agirait comme un vaccin.

«Avoir quelque chose de nouveau qui fonctionne contre le coronavirus est passionnant », a déclaré le Dr Arturo Casadevall, président de l’immunologie à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, qui n’a pas participé à l’étude. «Je pourrais imaginer que cela fait partie de l’arsenal.»

Le travail est en cours depuis des mois par des scientifiques du Columbia University Medical Center à New York, du Erasmus Medical Center aux Pays-Bas et de l’Université Cornell à Ithaca, New York. L’étude a été financée par les National Institutes of Health et le Columbia University Medical Center.

L’équipe aurait besoin d’un financement supplémentaire pour poursuivre des essais cliniques chez l’homme. Le Dr Anne Moscona, pédiatre et microbiologiste à Columbia et co-auteur de l’étude, a déclaré qu’ils avaient demandé un brevet sur le produit, et elle espérait que l’Université de Columbia approcherait l’Opération Warp Speed ​​du gouvernement fédéral ou les grandes sociétés pharmaceutiques qui recherchent de nouveaux moyens de lutter contre le coronavirus .

Le spray attaque directement le virus. Il contient un lipopeptide, une particule de cholestérol liée à une chaîne d’acides aminés, les éléments constitutifs des protéines. Ce lipopeptide particulier correspond exactement à une étendue d’acides aminés dans la protéine de pointe du virus, que l’agent pathogène utilise pour se fixer à une voie aérienne humaine ou à une cellule pulmonaire.

Avant qu’un virus puisse injecter son ARN dans une cellule, le pic doit effectivement se décompresser, exposant deux chaînes d’acides aminés, afin de fusionner avec la paroi cellulaire. Au fur et à mesure que la pointe remonte pour terminer le processus, le lipopeptide contenu dans le spray s’insère, s’accrochant à l’une des chaînes d’acides aminés de la pointe et empêchant le virus de se fixer.

«C’est comme si vous fermiez une fermeture à glissière mais que vous en mettez une autre à l’intérieur, de sorte que les deux côtés ne peuvent pas se rencontrer», a déclaré Matteo Porotto, microbiologiste à l’Université de Columbia et l’un des auteurs de l’article.

Le travail a été décrit dans un article publié sur le serveur de pré-impression bioRxiv Jeudi matin et a été soumis au journal Science pour examen par les pairs.

Le Dr Peter J. Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine, a déclaré que la thérapie semblait «vraiment prometteuse».

«Ce que j’aimerais savoir maintenant, c’est à quel point il est facile de faire évoluer la production», a-t-il déclaré.

Dans l’étude, le spray a été administré à six furets, qui ont ensuite été divisés en paires et placés dans trois cages. Dans chaque cage se trouvaient également deux furets qui avaient reçu un spray placebo et un furet qui avait été délibérément infecté par le SRAS-CoV-2 un jour ou deux plus tôt.

Les furets sont utilisés par les scientifiques qui étudient la grippe, le syndrome respiratoire aigu sévère et d’autres maladies respiratoires, car ils peuvent attraper des virus par le nez comme le font les humains, bien qu’ils s’infectent également mutuellement par contact avec des matières fécales ou en se grattant et en se mordant.

Après 24 heures ensemble, aucun des furets traités n’a attrapé la maladie; tous les furets du groupe placebo l’ont fait.

«La réplication du virus a été complètement bloquée», ont écrit les auteurs.

Le spray protecteur se fixe aux cellules du nez et des poumons et dure environ 24 heures, a déclaré Moscona. «Si cela fonctionne bien chez les humains, vous pourriez dormir dans un lit avec une personne infectée ou être avec vos enfants infectés tout en restant en sécurité», a-t-elle déclaré.

Les acides aminés proviennent d’une partie de la protéine de pointe du coronavirus es qui mute rarement. Les scientifiques l’ont testé contre quatre variantes différentes du virus, y compris les souches bien connues «Wuhan» et «italiennes», ainsi que contre le coronavirus. qui causent le SRAS et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient.

Dans les cultures cellulaires, il protégeait complètement contre toutes les souches du virus pandémique, assez bien contre le SRAS et partiellement contre le MERS.

La lipoprotéine peut être produite à peu de frais sous forme de poudre blanche lyophilisée qui n’a pas besoin de réfrigération, a déclaré Moscona. Un médecin ou un pharmacien peut mélanger la poudre avec du sucre et de l’eau pour produire un spray nasal.

D’autres laboratoires ont conçu des anticorps et des «mini-protéines» qui empêchent également le virus SARS-CoV-2 de pénétrer dans les cellules, mais ceux-ci sont chimiquement plus complexes et peuvent devoir être conservés à des températures froides.

Moscona et Porotto collaborent sur des peptides «inhibiteurs de fusion» similaires depuis 15 ans, ont-ils déclaré lors d’une conférence téléphonique. Ils en ont développé contre la rougeole, le Nipah, la parainfluenza et d’autres virus.

Mais ces produits ont suscité peu d’intérêt commercial, a déclaré Porotto, car un vaccin efficace contre la rougeole existe déjà et parce que le virus mortel Nipah n’apparaît qu’occasionnellement dans des endroits lointains comme le Bangladesh et la Malaisie.

Anticorps monoclonaux contre le nouveau coronavirus ont été montrés pour prévenir l’infection ainsi que pour la traiter, mais ils sont coûteux à fabriquer, nécessitent une réfrigération et doivent être injectés. Des scientifiques australiens ont testé un spray nasal contre le COVID-19 chez les furets, mais cela fonctionne en renforçant le système immunitaire, et non en ciblant directement le virus.

Parce que les lipopeptides peuvent être expédiés sous forme de poudre sèche, ils pourraient être utilisés même dans les zones rurales des pays pauvres dépourvus de réfrigération, a déclaré Moscona.

Moscona, une pédiatre qui travaille habituellement sur la parainfluenza et d’autres virus qui infectent les enfants, a déclaré qu’elle était très intéressée à faire parvenir le produit dans les pays pauvres qui n’auraient peut-être jamais accès aux anticorps monoclonaux et aux vaccins à ARNm que les Américains pourraient bientôt avoir. Mais elle a peu d’expérience dans ce domaine, dit-elle.

«J’ai toujours été une scientifique fondamentale», dit-elle. «Je n’ai jamais fait de développement de médicaments ni rien apporté à la FDA ou quoi que ce soit de ce genre.

