Une peau de chien militaire, selon un artiste, a été copiée par Call of Duty

Appel du devoir: La peau récemment divulguée de Warzone s’est avérée controversée depuis qu’un artiste a affirmé que les producteurs du jeu avaient plagié son travail. Depuis sa sortie en 2020, Call of Duty : Warzone est devenu un succès colossal.

En attirant des joueurs bloqués chez eux au début de l’épidémie, il a bénéficié de ventes extrêmement élevées en tant que jeu gratuit. Il offrait à chacun un jeu amusant à jouer et offrait une tonne de choses à acheter dans le jeu, garantissant que ce serait une vache à lait complète.

Call of Duty: Warzone a reçu un support skin continu depuis sa sortie, avec des packages croisés comme ceux imminents de Terminator.

L’analyse et la discussion des similitudes entre le skin pack et le travail d’autres sites ont été téléchargées par l’artiste Sail Lin. Les deux montrent un chien Samoyède bipède vêtu d’une tenue militaire, comprenant une pochette de ceinture, une crosse d’arme à cadre ouvert en bandoulière et une écharpe shemagh incroyablement identique.

De plus, des schémas de couleurs similaires, un manteau coupé de la même manière et des pantalons amples sont utilisés à la fois dans l’œuvre d’art et dans le modèle.

Le prochain skin CoD Vanguard Samoyed a été copié de moi, l’artiste actuel, selon Sail Lin via Twitter. « Même si j’aime CoD, je suis vraiment contrariée de voir mon travail plagié par une énorme entreprise comme Activision de cette manière », a-t-elle ajouté.

Dans le cadre d’une collection de chiens militaires intitulée The Dog Army, l’artiste Sail Lin a initialement partagé son soldat canin sur artstation en décembre 2019 sous le nom de « Samoyed Medical ». De plus, il y a des images d’un policier anti-émeute bulldog et d’un chien doberman pinscher.

Le costume Loyal Samoyed est l’un des skins du pack Floof Fury pour Kim Tae Young, un opérateur Call of Duty. Bien qu’ils semblent étranges pour un tireur militaire, ils ne sont pas beaucoup plus étranges que les dernières contributions comme les skins The Terminator et Die Hard.