Une panne nerveuse peut-elle déclencher une rechute? Kelly Osbourne dit que cela lui est arrivé

Kelly Osbourne parle de sa récente rechute, qui, selon elle, a été déclenchée par, de manière surprenante mais peut-être relativiste, que tout se passe un peu trop bien.

L’animateur a déclaré à Extra: «Je ne sais pas pourquoi ma dépression nerveuse s’est produite à la fin du verrouillage, je l’ai fait jusqu’au bout, tout était super et ma vie était parfaite.

«Je suis cette fille qui, quand tout va bien, j’ai besoin de me foutre un peu et d’aggraver tout un peu ma vie», continua-t-elle. «Je suis un toxicomane et j’avais pensé que j’avais assez de temps à mon actif et que je pourrais boire comme une personne normale, et il s’avère que je ne peux pas et que je ne serai jamais normal …

« Je ne sais pas pourquoi je l’ai même essayé. Ce n’est pas pour moi et cela m’a pris quelques jours et j’étais comme si c’était fini, ne pas faire ça. »

Nous avons parlé à Bruce Fredenburg, thérapeute matrimonial et familial agréé, de ce qu’est exactement une dépression nerveuse et comment elle peut déclencher un épisode de rechute.

«Le terme dépression nerveuse est un terme qui n’est pas utilisé par les professionnels de la santé mentale», dit Fredenburg, «mais qui est généralement compris par la plupart des gens comme un état d’être complètement submergé émotionnellement et incapable de faire face mentalement à la vie quotidienne. . «

Beaucoup d’entre nous pourraient imaginer les représentations les plus hystériques au cinéma ou à la télévision, mais Fredenburg nous dit que la réalité est plus proche du type d’états de dépression sévères vécus par les personnes atteintes de trouble dépressif majeur et d’autres conditions.

« Cela peut également inclure des difficultés à fonctionner physiquement. Il est souvent utilisé pour décrire une anxiété intense, y compris des attaques de panique ou une dépression accablante créant une perte de contrôle émotionnel et une paralysie mentale ou une incapacité à même sortir du lit », dit-il. «

Comment une dépression nerveuse peut-elle entraîner une rechute?

« Pour une personne aux prises avec des dépendances, cela peut être déclenché par des sentiments de honte – des erreurs, une rupture, un rejet – ou d’autres pertes importantes. Il peut s’agir d’un problème auquel la personne a pu faire face dans le passé, mais pour diverses raisons. à ce moment-là et conduisent à des auto-récriminations intenses, et alimentent la panique et la dépression », explique Fredenburg.

Quant à ce qui l’a déclenché, pour Osbourne, c’était en fait le contraire.

« J’ai atteint tous mes objectifs de carrière », a-t-elle déclaré. « Et puis je suis devenue heureuse parce que j’ai eu ce petit ami incroyable et tout dans ma vie est tellement géniale et je suis comme si je ne suis plus accro. »

Mais se sentir dépassé, c’est se sentir dépassé, positif ou négatif. Et pour Osbourne, le positif s’est mélangé à un «2020 de tout cela» universel auquel nous pouvons tous nous rapporter.

« En plus de cette pandémie de fièvre … Tout cela est devenu trop important », a-t-elle déclaré.

Et Wuand les choses sont trop lourdes, les toxicomanes peuvent souvent se tourner vers leurs anciens mécanismes d’adaptation. Fredenburg explique que ce n’est pas purement mental, mais aussi une réponse physique.

«Surtout quand cela inclut également des sentiments de honte ou de dégoût de soi peut conduire à une rechute car dans un état hyper-surrénalisé, les symptômes physiques peuvent devenir insupportables et la personne recommencera à utiliser n’importe quoi pour atténuer la douleur», dit-il.

Les dépendances à la drogue et à l’alcool sont incroyablement courantes.

L’Administration des services de toxicomanie et de santé mentale (SAMHSA) rapporte qu’environ 20,3 millions de personnes de plus de 12 ans ont souffert d’un trouble lié à l’usage de substances au cours de la dernière année.

Selon l’enquête nationale 2018 du SAMHSA sur la consommation de drogues et la santé, près de 2 millions de personnes de la même tranche d’âge ont souffert de troubles liés à l’usage d’opioïdes et 14,8 millions de troubles liés à la consommation d’alcool.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de dépendance, il existe des ressources pour obtenir de l’aide.

Pour plus d’informations, des références vers des centres de traitement et des groupes de soutien locaux, ainsi que des liens pertinents, visitez le site Web de SAMHSA.

Si vous souhaitez rejoindre un groupe de soutien au rétablissement, vous pouvez localiser les réunions des Alcooliques anonymes ou des Narcotiques Anonymes les plus proches de chez vous, ou vous pouvez appeler la ligne d’assistance nationale de SAMHSA au 1-800-799-7233.

Courtney Enlow est rédactrice en chef de Pop Culture and Good News chez YourTango. Son travail est apparu à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9 et d’autres. Elle est l’ancienne co-animatrice des podcasts Trends Like These et Strong Female Characters.