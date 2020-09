Une pandémie ouverte: ce que nous savons de l’idée que la transmission du COVID-19 chuterait si nous parlions moins (ou moins)

Au cours des mois de la pandémie, nous avons appris beaucoup de choses. Souvent la route longue et difficile. Nous avons compris le rôle des masques, de la distance sociale et même de la ventilation et des climatiseurs. Pourtant, au fil des semaines, alors que les études et les recherches s’accumulent, de nouvelles stratégies apparaissent qui pourraient jouer un rôle important dans la modulation de la pandémie.

Le dernier est le silence. “La vérité est que si tout le monde cessait de parler pendant un mois ou deux, la pandémie disparaîtrait probablement”, a déclaré José L. Jiménez, professeur à l’Université du Colorado à Boulder.

«Arrêtez de parler» ou, dans le pire des cas, parlez plus bas. Alors que nous comprenons mieux la dynamique de la dispersion du virus dans l’air et que la fameuse «distance de sécurité» devient progressivement beaucoup plus complexe qu’il n’y paraissait, les chercheurs commencent à se rendre compte que lorsque nous parlons de “ comportements à risque ”, nous parlons de choses comme crier plus que nécessaire.





Une pandémie ouverte

Scott Umstattd

En fait, l’idée que la vitesse et la force avec lesquelles nous expulsons l’air sont liées à une plus grande expansion du virus est une conséquence logique de ce que nous savons depuis le début: que le virus se transmet surtout par de petites gouttelettes de décharge (ou en aérosols) qui sortent de notre bouche lorsque nous éternuons, toussons, parlons ou crions.

Aussi «bon sens» que puisse être l’idée, il est difficile de faire passer cette idée de comment le ton de la voix influence ou quantifie réellement l’effet pratique du silence Par mesure de précaution. Il ne fait aucun doute que, comme pour le reste des mesures que nous mettons en œuvre, cet effet doit exister.

Ces derniers jours, on a parlé de rapports de 1 à 5 entre le risque de parler lentement et de crier. Et même de 1 à 50 dans le cas rester silencieux. “Parler à voix basse réduit le risque de transmission virale à un degré comparable au port d’un masque correctement”, ont-ils déclaré dans The Atlantic. Cependant, ce sont des estimations générales basées, dans une certaine mesure, sur des modèles théoriques dispersion (et expérimentale) sans vérification empirique en situation réelle.

Autrement dit, il n’a guère de sens de les prendre pour argent comptant, mais il est raisonnable de le prendre comme un indicateur acceptable des preuves épidémiologiques qui s’accumulent contre les cris et les voix. Il y a quelques jours, une équipe dirigée par Nicholas R. Jones de l’Université d’Oxford tentait de rassembler les preuves disponibles sur l’effet que ces pratiques ils pourraient être à risque de contagion.

Dans le graphique, vous pouvez voir comment des comportements différents dans différentes situations ont des conséquences différentes sur le risque de transmission. Les mêmes chercheurs reconnaissent qu’il s’agit d’une simplification et que les catégories (vert, jaune et rouge) changent radicalement en fonction de ce que l’on entend par «distance sociale», «contact social» et «occupation élevée ou faible».

En fait, la chose la plus intéressante à propos du graphique est qu’il nous permet de comprendre que la distance sociale est quelque chose de beaucoup plus polyédrique qu’il n’y paraît au premier abord. Ce n’est pas seulement une question de distance, mais de ce que font ces personnes et comment elles modifient le niveau d’exposition.

De toute évidence, les processus derrière la pandémie sont complexes et la portée de parler bas ou de se taire doit être comprise dans ce contexte. Cependant, c’est un cadre conceptuel intéressant pour comprendre que les risques sont là et qu’avec de petites actions, nous pouvons mieux nous protéger (et nous protéger). Il y a encore beaucoup à savoir, mais c’est un chemin qu’il faut parcourir au plus vite.