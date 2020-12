Une paire de 45 000 bulles de plasma d’année-lumière: c’était le dernier « rot » de notre trou noir supermassif

Il y a trois ans, l’Agence spatiale européenne (ESA) a réussi avec la mission Gaia à obtenir la carte la plus précise de la Voie lactée à ce moment-là. Un des nombreux exemples dans lesquels le progrès technologique nous a permis de mieux comprendre «notre quartier», comme un exemple qu’une équipe de chercheurs ont vu deux grosses bulles de plasma dans notre galaxie.

Des progrès tels que l’intelligence artificielle ont permis de trouver des corps célestes non enregistrés auparavant, comme les plus de 2 000 étoiles « bébés » détectées autour de nous. Cette fois, c’est l’utilisation d’un télescope à rayons X, l’eROSITA, qui nous a permis de voir ce que nous ne pouvions pas avec les observatoires précédents. ne pas être assez sensible.

Deux énormes bulles jumelles

C’est le travail d’un groupe de chercheurs de l’Institut Max Planck (Allemagne), publié dans Nature. Ce qu’eROSITA leur a permis de voir est un double bulle de plasma Ils ont réussi à capturer «révélant» les photos de l’observatoire spatial, ce qui nous a permis de détecter la seconde (celle ci-dessous) en raison de sa plus grande sensibilité.

Image en fausses couleurs des bulles. Image: MPE / IKI

Les bulles apparaissent grosses quand on regarde le disque de la galaxie, et elles le sont en effet: alors que la Voie lactée mesure environ 105000 années-lumière, les bulles de gaz sont 45000 années-lumière (projeté sur les côtés opposés du disque). Avec les nouvelles observations en plus

Dr Andrea Merloni, l’un des auteurs de l’ouvrage, explique que grâce à avoir découvert la deuxième bulle Ils ont pu déterminer des informations sur le premier (supérieur) qu’ils avaient pu détecter auparavant, bien qu’avec des problèmes pour savoir d’où ils venaient. Avec ces observations, ils sont plus certains qu’elle provient du centre de la Voie lactée, bien qu’ils ne sachent toujours pas pourquoi la deuxième bulle est moins dense que la première.

Représentation géométrique des bulles (jaune) par rapport à la galaxie et au système solaire. Image: MPE / IKI

Ce qu’ils considèrent le plus vraisemblablement, c’est que les grosses bulles se sont formées en raison de l’apport de matière dans le trou noir supermassif au centre de la galaxie, émettant ainsi une grande quantité d’énergie et laissant ce halo gazeux que l’on observe sur les images. Et comme eROSITA a encore des années de mission à accomplir, ils espèrent faire des observations similaires à l’avenir.

Il faudra également voir ce que les futurs télescopes spatiaux permettront de voir, même si l’on pense qu’ils seront si grands que leur montage est considéré comme l’un des principaux problèmes. Pendant, nous découvrons des aspects de notre environnement, comme le premier sursaut radio rapide de la Voie lactée elle-même ou d’un survivant de supernova, quelque chose de jamais observé auparavant.