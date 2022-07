Une page Steam pour Kritika Global est disponible. Le MMORPG basé sur la blockchain Kritika Global a été relancé

Le MMORPG Kritika Online est réapparu sous le nom de Kritika Global six mois après la fermeture des serveurs. De plus, un tout nouveau modèle commercial a été ajouté : le Play-To-Earn a remplacé le Free-To-Play, et en même temps, la blockchain a été « attachée » au NFT. Le jeu a maintenant une page officielle Steam.

Il est important de noter que Kritika Global n’a une page sur Steam qu’aujourd’hui, bien qu’elle soit disponible sur le site officiel depuis trois semaines.

Kritika Global est réputé pour son système de combat, qui propose les « escarmouches » les plus rapides, les plus excitantes et les plus étonnantes de tous les MMORPG. Cependant, seul le temps peut dire si cela empêchera le projet d’échouer à nouveau.

Jusqu’au 9 août, il y a un festival de lancement Steam où jouer peut vous rapporter des cadeaux une fois par compte. Parmi les récompenses figurent des animaux de compagnie, des boîtes de costumes, de l’argent et d’autres objets. De plus, vous recevrez des bonus de haut niveau dans votre boîte aux lettres si vous jouez et atteignez le niveau 70 avant le 9 août.

La fonctionnalité de guilde compétitive Siege War est un nouvel ajout à la première mise à niveau importante de Kritika Global. Afin de revendiquer le domaine d’un château, les guildes peuvent s’affronter dans ce mode. Les joueurs victorieux apprécieront bien sûr le contrôle et la possibilité d’obtenir des récompenses uniques. Les batailles de cet événement, qui a lieu tous les samedis, se poursuivront dimanche. La guilde gagnante reçoit des boosts de statistiques et de l’argent. Bien sûr, les châteaux de niveau supérieur offrent de meilleurs prix.

Des tournois PVP mensuels pour les joueurs de niveau 70 et plus sont également inclus dans la mise à jour. De plus, les joueurs du monde entier peuvent désormais participer à des compétitions.

Dans un article précédent, le MMORPG Kritika Online anticipe une autre renaissance après les funérailles ; il a été révélé fin mai. Les membres du personnel de Com2Us et d’ALLM ont décidé de repenser le jeu et de publier une nouvelle version sous la bannière Kritika Global.

L’inclusion de la technologie blockchain, NFT, et le système Pay-to-Earn (jouer et gagner) étaient les principaux points de différenciation du jeu. Et maintenant, le MMORPG Kritika Global est officiellement lancé dans le monde entier.