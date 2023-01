Une option sensationnelle pour l’une des applications les plus basiques : l’horloge de votre mobile est mise à jour

in

Désormais, vous pourrez enregistrer des audios et les utiliser comme réveil dans le ‘Google Clock’ sur Android.

L’application Horloge de Google est probablement la « norme de facto » sur Android.

Il va falloir regarder de plus près les options de la « Horloge Google »et c’est que le géant de Mountain View vient de le mettre à jour avec une option très intéressante qui nous permettra de personnaliser entièrement nos sons d’alarme et minuteries.

Et c’est que malgré nous ne parlons presque jamais des mises à jour de base de l’application Google parce que des dizaines sortent chaque mois, et aussi parce qu’en réalité, les utilisateurs ont toujours tendance à se renseigner avant même toute actualité grâce à Google Play, dans ce cas, la nouvelle option sensationnelle méritait d’être annoncée séparément avec un article comme celui-ci.

Sans surprise, comme l’ont commenté les collègues de xda-developers, les développeurs de Google viennent de publier un nouveau package de fonctionnalités pour la version 7.3 du Montrequi sera mis à jour de manière transparente et côté serveur pour nous permettre de enregistrer nos propres sons pour les alarmes et les minuteries.

comme vous l’entendez, maintenant vous pouvez activer l’enregistrement et enregistrer n’importe quel fichier audio directement du microphone mobile à le définir comme tonalité d’alarme de manière simple et nativement depuis l’application.

L’application Google Clock vous permet désormais d’enregistrer votre propre audio à utiliser comme alarme. Ceci est déployé pour les utilisateurs de la version 7.3 existante via une mise à jour côté serveur. H/T @coooooob sur Télégramme. Les captures d’écran sont les miennes. pic.twitter.com/UdCyLQIHdf – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 16 janvier 2023

Vous direz beaucoup que cela pouvait déjà être fait avantla configuration de ses propres audios tels que les tonalités ou les sons du système, mais cela n’était pas facile et nécessitait quelques étapes supplémentaires comme une fois l’enregistrement effectué nous avons dû copier le fichier dans le dossier ‘alarmes’ de la mémoire interne de notre appareil Android, oui ou oui, pour qu’il soit sélectionnable entre la liste des audios Quoi ‘bruit d’alarme’.

Maintenant, avec la nouvelle fonctionnalité, nous n’aurons rien à faire de plus que d’enregistrer directement à partir du bouton que nous verrons dans l’application du horloge google. Le fichier d’enregistrement sera enregistré là où il devrait, et sera sélectionnable dès le début sans autre complication.

Bien sûr, il semble que le géant des moteurs de recherche active l’option uniquement sur les appareils Pixeldonc nous ne savons pas pour l’instant s’il arrivera réellement sur d’autres téléphones Android plus tard ou s’il sera exclusif au réalisé par Google. Les experts disent que la procédure appelle l’application ‘Rappelles toi’c’est ainsi que l’enregistreur de son est appelé dans les Pixels, mais si une autre personnalisation utilise ce même nom dans l’enregistreur ça peut probablement marcher.

_Il faudra attendre les événements, mais nul doute que la fonction, qu’elle soit exclusive aux Pixels ou non, méritait l’annonce… !

