Une opération militaire française tue 30 jihadistes dans le centre du Mali

Une trentaine de combattants djihadistes sont morts dans une opération menée par l’armée française dans le centre du Mali, comme l’a rapporté ce samedi un porte-parole militaire du «Monde».

« Une trentaine de membres du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) ont été neutralisés » lors d’une opération aérienne et dans le cadre de l’opération de sécurité Barkhane, comme l’a rapporté le porte-parole, le colonel Frédéric Barbry. L’agence DPA a confirmé que les jihadistes sont morts.

Cette annonce intervient après la mort dans une autre opération militaire de Ba Ag Musa, chef militaire de cette coalition djihadiste, affiliée d’Al-Qaïda au Sahel, était connue hier.

L’armée a lancé cette nouvelle opération jeudi dernier à environ 180 kilomètres à l’est de la capitale régionale, Mopti, et elle impliquait des chasseurs Mirage, des hélicoptères et de l’infanterie. En plus des pertes parmi les jihadistes, les militaires ont détruit ou saisi une vingtaine de motos, ainsi que plusieurs armes.

L’opération qui a tué le chef djihadiste a eu lieu mardi dernier dans la ville malienne de Ménaka, dans le nord du pays.

Le défunt était un ancien colonel de l’armée du Mali, également connu sous le nom de Bamoussa Diarra, qui agissait comme bras droit d’Iyad Ag Ghali, le chef de cette filiale d’Al-Qaïda – une alliance qui intègre Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Al Murabitún, le Front de libération de Macina (FLM) et Ansar Dine – qui ont attaqué à plusieurs reprises des soldats et des civils au Mali et au Burkina Faso voisin.

