Une œuvre d’art intrigante représentant Wooper et le Paldean Wooper, qui a été vu pour la première fois dans la bande-annonce la plus promotionnelle, a été partagée par un passionné de Pokémon talentueux

Pokémon font partie des franchises les plus réussies de tous les temps parmi les énormes groupes de fans de films, de consoles de jeux et de programmes télévisés.

Par conséquent, il ne faut pas s’étonner que les fans de Pokemon attendent avec impatience Scarlet et Violet. Le dernier épisode a révélé que les joueurs traverseraient la région de Paldea en entrant dans l’une des deux académies, ajoutant aux faits que nous connaissions déjà sur les nouveaux jeux.

Seuls quelques-uns des nouveaux Pokémon étaient visibles dans le teaser. Le Paldean Wooper sera un Pokémon de type double Poison / Ground, tandis que les formes régionales initiales de Pokemon Scarlet et Violet ont également été dévoilées.

Présenté pour la première fois dans la génération 2 de la franchise Pokémon, Wooper est un Pokémon hybride Eau/Sol. Un Pokémon bleu et naïf nommé Wooper a de petits yeux noirs plus ronds, une grosse tête par rapport à sa taille et est handicapé mental.

Il reste dans l’eau glacée la majeure partie de la journée, l’abandonnant parfois lorsque l’air se refroidit la nuit pour chercher de la nourriture près de la côte.

L’un des plus beaux Pokémon de la série, il fait souvent l’objet de fan art, comme le montre le superbe design 3D de Wooper. Maintenant, un utilisateur a créé une œuvre d’art visuel intrigante qui comprend le Paldean Wooper et Wooper.

Johtonian Wooper Trying to Keep Cool est la déclaration artistique intrigante que QuantumF0, membre de Reddit, a récemment publiée. La publicité principale représente Wooper en train de se salir pour ressembler au Paldean Wooper récemment introduit.

Le Paldean Wooper est photographié en train de regarder Wooper alors qu’il se tient dans une flaque de boue de manière incompréhensible. Plus de 5 000 retweets et plusieurs commentaires montrent à quel point la communauté Pokemon Scarlet et Violet adore ce design.

L’œuvre a reçu de nombreux commentaires favorables de la part des fans sur la page de commentaires, et il y a également eu des débats à son sujet.

En tant que forme initiale du monstre de poche, certains fans ont estimé que le mot Johtonian ne devrait pas être utilisé avant Wooper et qu’ils devraient plutôt être appelés simplement Wooper.