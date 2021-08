Une ode à Christian Slater des années 1980

À la fin des années 1980, c’est Christan Slater qui m’a dit que la puberté était certainement arrivée.

Mon premier amour était Bill Murray mais j’étais si jeune; c’était littéralement des trucs d’école primaire. À l’aube de l’adolescence, j’ai craqué pour Coreys, j’ai basculé pour Michael J. Fox, j’ai braqué la tête sur Kirk Cameron (qui maintenant, eh bien… vous devez prendre des leçons de regret d’une manière ou d’une autre).

Mais ces gars-là n’étaient que des poseurs (et des affiches – Merci, Bop et Battement de tigre !) par rapport à Christian Slater. Christian Slater était en 3D, me cassant un morceau de ce flux sanguin vers mes régions inférieures, mais d’une manière cérébrale. (Mmmhmm, je vais le rendre noble.)

Certes, personne n’a volé mes reins d’adolescent comme il l’a fait : à partir du moment où il a prononcé sa première « Salutations et salutations » (oh, mon Dieu, un gars avec un vocabulaire !) à l’écran dans bruyères, en tant que soulagement rebelle semblable à un mirage de Winona Ryder à ses Heathers et à leurs intrigues sociales, je saluais et salivais à la perspective d’une romance avec ce mec au sourire diabolique.

Je voulais tellement être la Veronica de Ryder, une fille intelligente alors qu’elle posait ce qu’elle sait être une question stupide de la semaine – « Vous héritez de cinq millions de dollars le jour même où des extraterrestres atterrissent sur terre et disent qu’ils vont le faire exploser dans deux jours. Que faites-vous ? » – à JD de Slater Hélas. Je ne pouvais que regarder, mais au moins mes questions sur ce qui se passait dans le gars ultime ont trouvé une réponse.

De quoi avais-je besoin de plus qu’un sourcil arrogant et la réponse parfaite – « C’est la question la plus stupide que j’aie jamais entendue. » – pour m’assurer que je ne voulais pas d’idole au visage de bébé, mais un gars qui savait, ou au moins ferait semblant de savoir, toute cette histoire d’idole était stupide ?

En tant que fille qui était peut-être un peu inadaptée – une bonne fille, étudiante avec mention, sans talent pour le flirt et s’imaginant être une sorte de futur grand écrivain/penseur/quelque chose d’artistique avec une garde-robe Sassy-mag – eh bien, Christian a plus que puisé dans mes aspirations anticonformistes. Il l’a eu, avec sa main dans les cheveux déjà ébouriffés et un sourire narquois que je refusais de créditer à Jack Nicholson d’avoir inventé.

Ce gars savait qu’il y avait plus dans la vie que des pompons et des keggers. Ou je me suis dit qu’il l’avait fait, sachant très bien que je ne ferais jamais de pom-pom girls ou que je ne serais jamais invitée à de nombreuses soirées.

L’impertinence narquoise de Slater m’a semblé plus qu’un simple acte. Lui, le vrai lui, le savait aussi. Il savait que c’était toutes des conneries, toutes des similitudes conformistes, alors qu’il lançait des lignes comme « Sept écoles dans sept états et la seule chose différente est ma combinaison de casier. »

Le fait que j’aie craqué pour un personnage qui était en fait un sociopathe meurtrier ? Je pourrais oublier ça. Ce n’était qu’un film, après tout. De plus, alors que mon engouement atteignait son apogée, j’ai appris que Video City diffusait son nouveau film.

J’ai réuni un groupe de copines dans leur Slaterdom. (Aucun d’entre eux n’est aussi dévoué que moi, mais je ne serais pas le seul à le leur dire.) Les plans étaient des trucs normaux pour une soirée pyjama : pratiquer des mouvements de danse sur une cassette VHS de Madonna’s Blonde Ambition tournée, blagues téléphoniques depuis un poste fixe, puis une double fonctionnalité de bruyères et le nouveau film, Monte le volume.

Une nappe de Chippendales (c’est comme ça que vous les appelez dans un groupe) n’aurait pas pu enflammer plus rapidement le compteur d’irrégularités des parents de mes amis.

« Dites-leur que nous regardons juste Le cube brillant« , ai-je exhorté une fille, en nommant un film de skateboard finalement inoffensif (c’est-à-dire principalement sans sexe) où Slater doit résoudre le meurtre de son frère (hé, c’était les années 80).

Mais vraiment, nous augmentions le volume, mémorisant chaque ligne et chaque look du leader de Slater, Max Hunter, un lycéen introverti et réfléchi le jour et Happy Harry Hard-On, un esprit sale, combattant pour la liberté, de la bonne musique… jouer la personnalité de la radio amateur la nuit. Et nous retenions notre souffle pendant que le personnage de Samantha Mathis se déshabillait pour lui à l’écran.

C’était un autre rôle qu’il jouait si bien, je ne pouvais pas nécessairement séparer l’acteur du rôle. Ou ne voulait pas. Parce qu’il y avait encore cette idole, conduisant un film de lycée avec son sex-appeal qui est venu en grande partie de sa capacité à m’assurer que le monde était tellement plus grand que le lycée.

Si vous me demandez, Leo DiCaprio est Titanesque performance – un homme étranger dit à une fille initiée que les pièges de la vie qu’elle connaît n’ont pas vraiment d’importance quand on s’y met – n’existerait pas vraiment sans Slater bruyères et Monte le volume les performances.

C’est à son honneur que je ne sais pas quel béguin de célébrité l’a remplacé. Il n’y en a peut-être pas eu, car j’entrais au lycée, m’amenant dans un monde de vrais garçons qui m’ignoraient aussi (sinon mieux) que mon affiche Christian Slater.

Il a fait quelques choix malheureux au début des années 90, évitant la rébellion adolescente pour Kuffs (pourquoi ?) et le mauvais garçon Lucky Luciano dans gangsters, un film où il aurait dû être canon mais qui ressemblait à un dessin animé. Un dessin animé éclatant de bulles d’illusion.

Peut-être que cela m’a appris que personne n’est parfait.

Et mon amour ne s’est pas complètement estompé, alors en 1993, dans la foulée de mon premier vrai petit ami (dont la meilleure phrase m’appelait une Porsche dans une mer de Yugos), j’ai retrouvé Slater dans le script de Quentin Tarantino Vrai romance. Il a joué le film timide mais totalement romantique Clarence Worley, passionné de cinéma solitaire, qui tombe amoureux d’une prostituée, l’épouse et se laisse volontiers entraîner dans tout le sang qu’il faut pour la garder.

C’était peut-être ce que je voulais que Christian Slater soit depuis le début : une version adulte du gars à l’extérieur qui sait que le véritable amour compte plus que le reste des ordures dont nous nous inquiétons.

Tout ce que je savais avec certitude, c’est que le personnage de Patricia Arquette, l’admirant au milieu du carnage, faisait écho exactement à ce que j’avais toujours pensé de Slater : « Vous êtes tellement cool. » Et il l’était, notamment pour me faire sentir que peu importe à quel point j’étais dégingandé et maladroit à l’époque, il y avait aussi quelque chose de si cool en moi.

Iva-Marie Palmer est une écrivaine sur la culture pop et une auteure publiée par YA. Visitez son site Web pour plus d’informations ou suivez elle sur Twitter.