Une nuit à Miami … La bande-annonce n ° 2 réunit quatre icônes culturelles sur Amazon Prime

Amazon Prime Video a publié la bande-annonce de Regina King’s Une nuit à Miami Le film est basé sur la pièce de théâtre du même nom de Kemp Powers et met en vedette Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom, Jr., Joaquina Kalukango, Nicolette Robinson avec Beau Bridges et Lance Reddick. L’actrice primée aux Oscars King a déjà déclenché des chuchotements d’une autre victoire, mais cette fois pour son travail de réalisatrice. Une nuit à Miami commencera à diffuser sur Amazon Prime à partir du 15 janvier.

Une nuit à Miami … se déroule lors d’une nuit incroyable en 1964, alors que quatre icônes du sport, de la musique et de l’activisme se sont réunies pour célébrer l’un des plus grands bouleversements de l’histoire de la boxe. Lorsque l’opprimé Cassius Clay, bientôt appelé Muhammad Ali (Eli Goree), bat le champion des poids lourds Sonny Liston au Miami Convention Hall, Clay a commémoré l’événement avec trois de ses amis: Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) et Jim Brown (Aldis Hodge). La bande-annonce tease cette nuit, ainsi que la possibilité de nouvelles nominations aux Oscars pour son casting de stars.

Basé sur la pièce primée du même nom, et réalisé par Regina King, Une nuit à Miami … est un récit fictif inspiré de la nuit historique passée ensemble par ces quatre personnages formidables. Il examine les luttes auxquelles ces hommes ont été confrontés et le rôle vital qu’ils ont joué chacun dans le mouvement des droits civiques et le bouleversement culturel des années 1960. Plus de 40 ans plus tard, leurs conversations sur l’injustice raciale, la religion et la responsabilité personnelle résonnent toujours. Le film a été présenté en première aux festivals d’automne l’année dernière et il a déjà un buzz considérable derrière lui.

Interrogée sur la prise en charge de ce film original d’Amazon Prime, Regina King a récemment déclaré: «Je suis vraiment intéressée de pouvoir raconter une histoire d’amour avec un véritable événement historique en toile de fond». De plus, elle a été inspirée par l’histoire originale de Kemp Powers. « [It] capture vraiment la conversation et les reflets de l’expérience de l’homme noir plus que tout ce que j’ai jamais vu », déclare la réalisatrice. Elle et Powers ont pu collaborer, ce qui a beaucoup aidé King lorsqu’elle se concentrait sur l’aspect visuel de le projet. « Il était comme le Kemp-orpedia », dit King en riant. « Toutes les recherches que je voulais faire, je n’avais pas à passer autant de temps sur Google, à les chercher, car il avait déjà c’est fait. »

Quant à trouver le bon casting, Regina King savait exactement ce qu’elle attendait de ses acteurs. «Je cherchais de grands acteurs qui savaient qu’ils devraient dormir, respirer, boire avec qui ils jouaient à chaque étape», dit-elle. En fin de compte, elle savait qu’elle avait fait le bon choix au moment où les caméras ont commencé à tourner. Une nuit à Miami … est produit par Jess Wu Calder, Keith Calder et Jody Klein. Vous pouvez consulter la bande-annonce du prochain film ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Amazon Prime Video. Une nuit à Miami peut maintenant être vu dans certains cinémas.

Sujets: Amazon Prime, Streaming