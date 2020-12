Une nouvelle vidéo précise quand les jeux PS5 exclusifs dans le temps arriveront sur Xbox

Certains grands jeux commenceront d’abord par des exclusivités console sur PS5 et PC. Plus tard, ils viendront également sur la Xbox, mais on ne sait pas encore quand ce sera le cas. Maintenant, une vidéo fournit de nouveaux indices.

Sony a présenté « des jeux nouveaux et à venir » dans une nouvelle bande-annonce PlayStation. Le clip vaut également le détour pour les fans de Xbox, car nous découvrons plus précisément à quel moment certains jeux exclusifs pour la console Microsoft peuvent apparaître – par exemple « Deathloop » d’Arkane Studios et le mystérieux « Project Athia » de « Final Fantasy 15 » – Makers Productions lumineuses.

Jusqu’à deux ans d’exclusivité PlayStation

Les jeux exclusifs suivants peuvent être vus dans la bande-annonce. Ils ont été annoncés pour PS5 et PC jusqu’à présent et y apparaîtront en premier.

« Deathloop »: Sortie le 21 mai 2021, puis exclusivement sur PS5 et PC pendant au moins 12 mois

Sortie le 21 mai 2021, puis exclusivement sur PS5 et PC pendant au moins 12 mois « Projet Athia »: Sortie encore inconnue, puis exclusivement sur PS5 et PC pendant au moins 24 mois

Sortie encore inconnue, puis exclusivement sur PS5 et PC pendant au moins 24 mois «Ghostwire Tokyo»: Sortie 2021, puis exclusivement sur PS5 et PC pendant au moins 12 mois

Sortie 2021, puis exclusivement sur PS5 et PC pendant au moins 12 mois « Godfall »: déjà publié, jouable exclusivement sur PS5 et PC jusqu’au 12 mai 2021 au moins

Il n’est pas encore certain que les jeux apparaîtront réellement sur Xbox One ou Xbox Series X / S après l’expiration de la phase d’exclusivité. Surtout avec « Deathloop » et « Ghostwire Tokyo », c’est très probable: les studios derrière les deux jeux appartiennent à Microsoft puisque le groupe Xbox a acheté Zenimax avec l’éditeur Bethesda.

Petite mise à jour sur d’autres exclusivités

La vidéo contient également de nouvelles informations sur les prochaines versions de PlayStation: « Horizon Forbidden West » devrait apparaître comme prévu en 2021 – comme prévu en tant que titre cross-gen pour PS4 et PS5. « Gran Turismo 7 » arrive également en 2021, exclusivement pour la PlayStation 5. Il en va de même pour « Ratchtet & Clank: Rift Apart » et « Destruction Allstars ». « Resident Evil Village » apparaîtra également avec la version 2021, mais il est également connu pour être disponible sur PC et Xbox.