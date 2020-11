Une nouvelle vidéo confirme que Benny The Butcher va bien, n’est plus hospitalisé

Benny The Butcher irait bien après avoir reçu une balle dans la jambe, dimanche.

Benny The Butcher, après avoir reçu une balle dans la jambe ce week-end, est sorti de l’hôpital, selon une nouvelle vidéo. Le clip, posté par No Jumper, montre le rappeur de Griselda embarquant dans un avion à l’aide de béquilles. Johnny Nunez / WireImage Getty Selon TMZ, le rappeur de New York et son équipe ont été abattus alors qu’ils visitaient un Walmart local. Cinq hommes se seraient approchés de leur véhicule dans le parking avec des armes à feu, exigeant qu’ils lui remettent leurs affaires. Après avoir tiré sur la jambe de Benny, les voleurs ont fui les lieux. De là, il a été emmené à l’hôpital. Une enquête sur le vol à main armée serait en cours. À l’heure actuelle, aucun suspect n’a été identifié. Auparavant, ce rappeur Boosie avait également reçu une balle dans la jambe lors d’un voyage à Dallas, et son collaborateur Mo3 avait également été abattu lors d’un autre incident. De nombreux rappeurs sur les réseaux sociaux ont adressé leurs meilleurs vœux aux deux rappeurs. « Guérissez Benny & Boosie, nous n’avons plus besoin de perdre! » Meek Mill a écrit sur Twitter, dimanche après-midi. « Je suis tellement bouleversé que je ne peux même pas épeler », a déclaré Lil Uzi Vert, qui a également abattu une rumeur concernant sa propre mort. Regardez la vidéo de Benny ci-dessous. [Via]