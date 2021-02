Une nouvelle vidéo capture la découverte d’animaux spongieux sous la glace antarctique

Lorsque les scientifiques ont foré un trou d’un demi-mile (900 mètres) dans un antarctique plateau de glace, ils ont trouvé quelque chose de surprenant: un rocher recouvert d’animaux inconnus sur le fond marin en dessous.

En fait, les scientifiques ne recherchaient pas du tout la vie marine; c’étaient des géologues qui prévoyaient de recueillir des échantillons de sédiments du fond de l’océan. Ils avaient installé leur camp sur la plate-forme de glace Filchner-Ronne, une grande masse de glace flottante dans le sud-est de la mer de Weddell, où ils ont passé de nombreuses heures à pelleter la neige et à utiliser de l’eau chaude pour creuser un trou étroit à travers la glace. Une fois le trou terminé, ils ont abaissé une caméra avec leur carottier à sédiments, pour observer le fond marin à plus de 1000 pieds (300 m) sous le fond du plateau.

Ils espéraient frapper la boue, « mais au lieu de cela, ils ont heurté un rocher. Et c’est incroyablement pas de chance pour eux », a déclaré Huw Griffiths, biogéographe marin du British Antarctic Survey. Cependant, l’équipe a montré plus tard leurs séquences vidéo à Griffiths, et bien que la roche ait bloqué leur chemin vers les sédiments, la caméra a capté quelque chose que Griffiths ne s’attendait jamais à voir: une communauté d’éponges et d’autres filtres filtrants inconnus accrochés à la pierre.

En rapport: Antarctique: le fond du monde recouvert de glace (Photos)

Cette photo montre la caméra du British Antarctic Survey descendant le trou de forage de la plate-forme de glace Filchner-Ronne. (La créature marine représentée n’est pas liée à la découverte.) (Crédit d’image: Dr Huw Griffiths / British Antarctic Survey)

«C’est un endroit où, essentiellement, nous ne nous attendions pas du tout à ce que ce genre de communauté vive», a déclaré Griffiths. Certaines des créatures avaient des corps trapus et ronds, tandis que d’autres avaient de fines tiges qui s’étiraient dans l’eau environnante; des parties de la roche étaient également recouvertes d’une fine couche de duvet, qui pouvait contenir de minuscules organismes filiformes.

« Cela nous montre que la vie est plus résiliente et plus robuste que nous n’aurions jamais pu espérer, si elle peut supporter ces conditions », a déclaré Griffiths, qui, avec ses collègues, a publié un article sur la découverte fortuite de février . 15 dans le journal Frontières en sciences marines .

D’autres animaux ont été découverts sous l’Antarctique étagères à glace dans le passé, mais ceux-ci comprenaient des animaux mobiles tels que les poissons et les arthropodes, un groupe d’invertébrés qui comprend des crustacés, a déclaré Griffiths. Outre les méduses occasionnelles, qui peuvent être emportées sous la glace par les courants océaniques, les seuls animaux vus dans l’eau glaciale et noire comme du sang étaient ceux qui se déplaçaient activement pour ramasser de la nourriture, a-t-il déclaré.

Mais les animaux fixes qui se nourrissent de filtres, comme les éponges et les coraux, restent fixés au même endroit et se nourrissent de nourriture qui passe par là. Minuscule phytoplancton – microscopique marine algues – constituent une énorme source de nutriments pour des écosystèmes marins entiers, y compris ces filtreurs, et le phytoplancton dépend du soleil pour photosynthèse .

Dans le contexte de la glace étagères, la source d’ensoleillement la plus proche se trouve dans l’eau libre au bord de l’étagère; intuitivement, vous ne vous attendez pas à ce que les éponges poussent loin de ce bord, car peu de phytoplancton serait susceptible de les atteindre.

Mais voilà, plusieurs espèces de filtres filtrants stationnaires sont apparues sur ce rocher, situé à 260 kilomètres du bord de la plate-forme de glace Filchner-Ronne. De plus, en raison de la configuration des courants océaniques dans la région, tout phytoplancton dont les animaux pourraient se nourrir serait d’abord emporté plus loin, puis retourné sous la banquise. En d’autres termes, la nourriture « devrait parcourir le long chemin pour atteindre ces animaux », a déclaré Griffiths.

Suivant les courants océaniques, les éponges sont à environ 370 à 930 miles (600 à 1500 km) des sources les plus proches de phytoplancton frais, a déclaré Griffiths. Une grande partie de cette nourriture disponible pourrait être mangée par d’autres animaux ou bien couler au fond de l’océan, car certains phytoplancton meurent en cours de route, a-t-il déclaré. Et pourtant, contre toute attente, les nouvelles éponges ont encore assez de carburant pour pousser.

« Pour moi, c’est vraiment excitant, parce que ces animaux doivent recevoir suffisamment de nourriture quelque part », a déclaré Griffiths. Cela soulève une multitude de questions sur la quantité de nourriture dont les créatures ont besoin pour survivre, si leur métabolisme ralentit ou s’arrête lorsque la nourriture se raréfie et si elles recueillent du carburant supplémentaire d’une manière que nous ne comprenons pas encore, a-t-il déclaré.

En rapport: Sons de l’océan: les 8 bruits les plus étranges de l’Antarctique

Jusqu’à présent, tout ce que les scientifiques savent sur ces créatures provient de moins d’une minute de séquences vidéo. Étudier plus avant les animaux présentera un énorme défi, car aucun navire de recherche ne peut s’approcher d’eux, a déclaré Griffiths. «Nous allons devoir développer des technologies et des choses qui peuvent aller et faire cela pour nous seuls», a-t-il déclaré.

Ces outils peuvent inclure des véhicules sous-marins miniatures qui peuvent être utilisés à distance ou de manière autonome; les véhicules devraient passer dans des forages étroits, a-t-il dit. Les robots pourraient recueillir des échantillons de sédiments et d’eau que les scientifiques pourraient ensuite examiner pour les nutriments et l’ADN. Les robots pourraient également collecter eux-mêmes de minuscules échantillons d’éponges; cependant, étant donné que l’écosystème peut être rare, les scientifiques devront trouver comment le faire sans perturber l’environnement environnant, a noté Griffiths.

Cela soulève une autre grande question: combien d’autres roches regorgent de vie inconnue sous la glace antarctique? Au total, étagères à glace couvrent environ 580 000 miles carrés (1,5 million de km carrés) – une superficie environ deux fois la taille du Texas – du plateau continental antarctique, selon un déclaration de Frontiers in Marine Science. Mais en ce qui concerne le fond marin, les scientifiques n’ont photographié que l’équivalent d’un court de tennis, a déclaré Griffiths.

Ayant à peine aperçu cet écosystème mystérieux, les scientifiques ne peuvent pas encore pleinement comprendre comment des menaces telles que changement climatique pourrait avoir un impact sur les espèces uniques qui y vivent, ou comment la perte de l’une de ces espèces pourrait affecter l’environnement global, a déclaré Griffiths.

« Deux tablettes de glace s’est effondré en Antarctique Dans ma vie. Combien d’espèces uniques … avons-nous déjà perdu, sans même savoir que nous les avions perdues? « , A déclaré Griffiths, faisant référence au Tablettes de glace Wilkins et Larsen . «Bien que cette plate-forme de glace que nous étudions soit beaucoup plus stable que celles qui se sont effondrées, elle sera toujours vulnérable au changement climatique.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.