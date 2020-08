Une nouvelle version de GTA Online arrivera gratuitement sur PlayStation 5

Si jusqu’à présent il n’y a pas eu d’annonces majeures de Rockstar pour la nouvelle génération de consoles, il ne fait aucun doute que le développeur se prépare à de nouvelles plates-formes, et se concentre surtout sur ses titres vedettes, donc une nouvelle version autonome de GTA en ligne viendra gratuitement pour tous les joueurs PlayStation 5 en 2021.

Grâce à son compte Twitter, Geoff Keighley a confirmé que lorsque Grand Theft Auto V Je suis arrivé sur PlayStation 5 dans la seconde moitié de 2021, sera lancé au par a GTAO indépendant pour tous les utilisateurs PS5, qui sera disponible gratuitement pendant trois mois après son lancement.

En ce sens, Rockstar s’engage à avoir une forte présence dans le mode multijoueur de son monde ouvert acclamé, car de nouvelles mises à jour et du contenu exclusif seront inclus.

Lorsque Grand Theft Auto V arrivera sur PlayStation 5 dans la seconde moitié de 2021, un GTAO autonome sera également publié gratuitement pour les utilisateurs de PlayStation 5. pic.twitter.com/KxRqir1pvc – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 3 août 2020

Il est à noter que pour profiter des trois mois gratuits de cette nouvelle version de GTA en ligne sur PS5, un abonnement PlayStation Plus sera requis.

Pour le moment, cette offre n’a été confirmée que pour la prochaine console Sony, et on ne sait toujours pas si elle viendra sur Xbox Series X et PC, ou s’il existe d’autres plans pour ces deux plates-formes.

Que pensez-vous de la nouvelle version de GTA en ligne venir sur PlayStation 5?

