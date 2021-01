Une nouvelle vente PS Store envoie des jeux PS4 rétro dans la poubelle

Après que la vente de janvier nous a obligés à traverser une période particulièrement calme pour le PlayStation Store, Sony est de retour en action avec une autre gamme de remises pour renforcer le lot offert la semaine dernière. Ce dernier ensemble d’offres semble se concentrer sur les remakes, remasters et titres rétro de PlayStation 4 qui ont été réédités pour le système de dernière génération, ce qui signifie que vous pouvez choisir un tas de jeux dans le cadre d’une collection complète à très bon prix. La vente sera disponible sur le PS Store jusqu’à minuit le 10 février 2021, et les offres elles-mêmes sont en cours dans toute l’Europe et aux États-Unis au moment où nous parlons. Alors, sans plus tarder, jetons un coup d’œil à ce que nous avons cette semaine.

Crash Team Racing Nitro-Fueled est sur le point d’atteindre son prix numérique le plus bas jamais atteint à 13,99 € / 15,99 €, Streets of Rage 4 tombe à 13,99 € / 17,49 € et la collection WipEout Omega peut être achetée pour 11,09 € / 12,99 €. Ensuite, il y a MediEvil pour 12,49 € / 14,99 €, Spyro: Reignited Trilogy à 13,99 € / 15,99 €, et la collection anniversaire Castlevania réduite à 3,99 € / 4,99 €. La collection Devil May Cry HD coûte 12,49 € / 14,99 €, le magnifique Okami HD représente une bonne valeur à 7,99 € / 9,99 €, et un triple pack de Resident Evil 4, Resident Evil 5 et Resident Evil 6 ne coûte que 15,99 € / 19,63 €. Vous pouvez également acheter Valkyria Chronicles 4 aux côtés de Valkyria Chronicles Remastered pour seulement 17,99 € / 15,99 €. Deux bonnes affaires!

Comme d’habitude, la page de la boutique officielle de cette vente n’est pas en ligne au moment de la rédaction de cet article, vous devrez donc rechercher manuellement tous les jeux PS4 qui vous plaisent pour le moment. Cependant, vous pouvez consulter une liste complète des dernières offres sur les prix PS. Il y a beaucoup plus de choix. Y a-t-il un jeu PS4 que vous attendiez dans la liste? Postez votre courrier numérique dans les commentaires ci-dessous.