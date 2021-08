Une nouvelle veillée dramatique des créateurs de Line Of Duty et Bodyguard commence ce soir

Veillée, le nouveau Drame de la BBC des créateurs de Ligne de conduite et Garde du corps, démarre ce soir avec le premier d’une double facture de jour férié. Regardez la bande-annonce ci-dessous :

TLa série met en vedette Suranne Jones dans le rôle de l’inspecteur-détective en chef Amy Silva, qui doit enquêter sur la mort d’un membre d’équipage à bord du sous-marin nucléaire Trident HMS Vigil, avec sa collègue DS Kirsten Longacre, joué par Game of Thrones‘ Rose Leslie.

Vous remarquerez également Ligne de conduite favori Martin Compston dans le casting, aux côtés de Shaun Evans, Paterson Joseph, Adam James, Connor Swindells, Gary Lewis, Lolita Chakrabarti, Anjli Mohindra, Daniel Portman, Lorne Mac Fadyen, Stephen Dillane et Lauren Lyle.

Tourné et se déroulant en Écosse, le spectacle vient de World Productions – les producteurs de séries populaires dont Ligne de devoir, garde du corps, le Pembrokeshire Meurtres et sauvegarder Me – et l’écrivain Tom Edge.

Crédit : BBC

Un synopsis de la BBC dit : « Lorsqu’un membre d’équipage est retrouvé mort à bord du sous-marin nucléaire Trident HMS Vigil, la police écossaise est appelée pour enquêter.

« Le piège ? La dissuasion nucléaire du Royaume-Uni doit rester ininterrompue, donc le sous-marin reste en patrouille et l’inspecteur-détective en chef Amy Silva (Suranne Jones) doit monter à bord pour commencer une enquête.

« Bien que la mort ait été considérée comme une overdose accidentelle, Amy soupçonne un acte criminel. Mais lorsque l’équipage resserre les rangs face à l’interrogatoire d’Amy, une nouvelle menace éclipse son enquête. »

Crédit : BBC

Edge a déclaré qu’il avait été rejoint par une « foule d’écrivains talentueux et producteurs, réalisateurs, acteurs et équipes’, ajoutant: « Il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui ont l’expérience de World dans la réalisation de thrillers tordus et tournants et elles ont rassemblé des talents de renommée mondiale, à l’écran et hors écran, pour apporter Veillée vivre.

La star principale Suranne Jones a expliqué comment elle a fait toutes ses propres cascades pour le spectacle, révélant qu’elle a fini par avoir un coup du lapin et la remettre dehors, tandis qu’aussi étant ‘couvert de bleus’ pendant le tournage.

Elle a dit: « Quand j’ai lu le script pour la première fois, j’étais comme, ‘Oh mon dieu, ça a l’air incroyable – je peux faire toutes ces cascades !‘

Crédit : BBC

« Mais j’ai oublié mon âge. Je croyais avoir 23 ans quand je le lisais, et ce n’est plus vrai ! Donc J’ai dû faire beaucoup d’exercices juste pour développer mes forces afin de faire ces scènes.

« Et puis nous avons eu un écart à mi-chemin du tournage à cause du verrouillage, et quiconque avait un peu de ventre de verrouillage saura qu’il est assez difficile de reprendre des forces après cela.

« La plupart des cascades étaient quand nous revenions après la pause, donc c’était assez difficile de me reconstruire. J’ai eu un coup du lapin, j’ai mis mon dos plusieurs fois… J’étais couvert d’ecchymoses.

« À chaque fois Je suis rentré chez moi, mon mari était comme, ‘Qu’est-ce qu’ils t’ont fait maintenant ?‘

Crédit : BBC

« C’était amusant à faire et je regarde la série finie et c’est parti, ‘Oh, Amy est géniale !‘ Mais je clopinais chez moi et je prenais des bains de sel d’Epsom pendant le tournage !«

Dire pourquoi il pense que les gens apprécieront Veillée, Compston a ajouté: « Il a une distribution merveilleuse et des scripts fantastiques qui en font un thriller vraiment original.

« Avec tous les blocages qui font des ravages, une nouvelle télévision à cette échelle a été un peu moins courante jusqu’à présent cette année.

« Tout le monde a désespérément besoin de contenu nouveau et original, et ils vont certainement l’obtenir avec Veillée.«