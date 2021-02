Une nouvelle variante de coronavirus à New York a une mutation évitant les vaccins

Une nouvelle variante de coronavirus avec des mutations inquiétantes est en augmentation à New York, selon des informations.

Selon Le New York Times .

Des chercheurs du California Institute of Technology ont identifié B.1.526 après avoir parcouru cette base de données pour rechercher des mutations dans la protéine de pointe du virus, ou la structure qui permet au virus de se lier et de pénétrer dans les cellules humaines. Les chercheurs ont publié leurs résultats, qui n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, dans la base de données de pré-impression. bioRxiv .

Il existe deux «branches» ou versions de la lignée B.1.526, toutes deux avec des mutations inquiétantes. Une branche a une mutation appelée E484K, qui a également été observée dans d’autres variantes de coronavirus, y compris celles identifiées en Afrique du Sud et au Brésil. Cette mutation peut réduire la capacité de certains anticorps à neutraliser ou inactiver le virus et peut aider le coronavirus à échapper partiellement aux vaccins COVID-19, 45Secondes.fr précédemment rapporté . L’autre branche a une mutation appelée S477N, qui peut aider le virus à se lier plus étroitement aux cellules, a rapporté le Times.

En rapport: 20 des pires épidémies et pandémies de l’histoire

Par ailleurs, des chercheurs de l’Université de Columbia ont également identifié la variante B.1.526 lorsqu’ils ont séquencé plus de 1100 échantillons de virus provenant de patients atteints de COVID-19 dans leur hôpital. Ils ont constaté que le pourcentage de patients infectés par la version B.1.526 avec la mutation E484K avait augmenté assez rapidement ces dernières semaines, et il infecte maintenant 12% de leurs patients.

« Nous constatons que le taux de détection de cette nouvelle variante augmente au cours des dernières semaines. Une préoccupation est qu’elle pourrait commencer à dépasser d’autres souches, tout comme les variantes britanniques et sud-africaines » l’ont fait dans ces pays, Dr. David Ho, directeur du Aaron Diamond AIDS Research Center de l’Université Columbia qui a dirigé l’étude Colubmia, a dit à CNN . Cependant, Ho a ajouté que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si B.1.526 l’emporte sur les autres variantes.

« Compte tenu de l’implication de E484K ou S477N [mutations], combiné au fait que la région de New York bénéficie d’une forte immunité permanente [to earlier coronavirus strains] de la vague de printemps, c’est certainement celui à surveiller », a déclaré Kristian Andersen, virologue au Scripps Research Institute de San Diego, au Times.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.