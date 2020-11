Une nouvelle thérapie – le cabotégravir – 89% plus efficace pour prévenir le VIH que les pilules quotidiennes, selon le corps de l’ONUSIDA

Agence France-Presse10 nov.2020 12:37:58 IST

La nouvelle thérapie antirétrovirale cabotégravir pourrait changer la donne, car une étude montre qu’elle est bien plus efficace pour prévenir le VIH chez les femmes que la PrEP, a déclaré lundi l’organisme de l’ONUSIDA.

Injecté chez les femmes tous les deux mois, le cabotégravir est 89% plus efficace pour prévenir le VIH que les pilules quotidiennes de PrEP, prophylaxie pré-exposition, a déclaré l’organisme de l’ONUSIDA.

« L’ONUSIDA réclame depuis longtemps des options supplémentaires, acceptables et efficaces de prévention du VIH pour les femmes, et cela pourrait changer la donne », a déclaré son chef Winnie Byanyima dans un communiqué.

«Si les donateurs et les pays investissent dans le déploiement de l’accès à la PrEP injectable aux femmes à plus haut risque de contracter le VIH, les nouvelles infections pourraient être considérablement réduites».

L’essai a impliqué plus de 3200 femmes âgées de 18 à 45 ans qui présentaient un risque plus élevé de contracter le VIH, le virus qui cause le sida, au Botswana, au Kenya, au Malawi, en Afrique du Sud, à Eswatini, en Ouganda et au Zimbabwe, a indiqué l’ONUSIDA.

Il a déclaré que des moniteurs experts avaient arrêté l’essai plus tôt que prévu car il y avait « des preuves statistiques claires montrant que le médicament injectable est plus efficace qu’une pilule quotidienne », a déclaré le corps.

Il a ajouté que quatre femmes qui ont reçu des injections ont été infectées par le VIH, contre 34 femmes qui ont pris les pilules, tous les traitements étant administrés de manière aléatoire.

«Le risque de VIH était neuf fois plus faible avec les injections de cabotégravir qu’avec la PrEP orale quotidienne», a-t-il déclaré.

L’ONUSIDA a déclaré que les résultats des tests étaient importants pour renforcer la lutte contre le sida en offrant aux femmes de nouvelles façons de se protéger au-delà de l’utilisation de pilules quotidiennes, en s’assurant que les préservatifs sont portés ou en s’abstenant de rapports sexuels.

«Comme avec un vaccin COVID-19, nous devons maintenant travailler pour nous assurer que ces injections qui changent la vie sont accessibles, abordables et équitablement distribuées aux personnes qui choisissent de les utiliser», a déclaré Byanyima.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂