Une nouvelle suite à Wii Sports arrive sur Nintendo Switch

Le jeu qui a provoqué une révolution dans le monde des jeux vidéo avec le Wiiaura une nouvelle suite. »Wii Sports » vous a permis d’avoir la liberté de jouer avec la télécommande Wii qui répondait à vos mouvements, permettant même à ceux qui n’avaient aucune idée de jouer à des jeux vidéo d’entrer dans le monde de la Wii en présentant des commandes intuitives, telles que le déplacement du contrôleur comme un chauve-souris pour jouer au baseball, ou utilisez le contrôleur avec son accessoire bien connu « nunchuck » pour jouer un match de boxe. Maintenant dans le premier nintendo directe de l’année, il a été annoncé »Nintendo Switch Sports ».

Le nouveau jeu pour changer, sortira le 29 avril de cette année et utilisera le système de contrôle de mouvement JoyCon, emmenant les joueurs à l’époque de la Wii, à travers des sports classiques de la saga tels que le bowling ou le tennis, mais en implémentant d’autres nouveaux comme l’escrime, le badminton, volley-ball et même football. Comme »Wii Sports », les commandes de mouvement seront absolument nécessaires, devant être actives pour générer certaines interactions avec le jeu.







La bande-annonce nous montre également que les protagonistes seront les avatars Moii, les personnages que les utilisateurs peuvent créer à leur image, et qui ont explosé en popularité grâce à la mise en œuvre dans la Wii dans différents jeux. Actuellement, la Nintendo Switch a déjà cette personnalisation du Mii, mais il y a peu de jeux qui utilisent ces personnages, comme dans »Super Smash Bros »que vous pouvez utiliser avec votre propre personnage pour combattre aux côtés de Mario ou d’autres.

En termes de multijoueur, » Changer de sport » Il peut être joué à la fois seul et jusqu’à 4 joueurs en local. Il y a aussi le jeu en ligne, mais Nintendo a confirmé qu’au départ, vous ne pourrez jouer à des jeux qu’avec des personnes aléatoires du monde entier, et vous ne pourrez pas inviter de joueurs de votre liste d’amis. De plus, il traitera abonnement en ligne nintendo switch pouvoir utiliser le système multijoueur en ligne.

le premier versement, »Wii Sports », est sorti en 2006 et était considéré comme un classique moderne par de nombreux joueurs, avec une console comme la Wii dans laquelle ses commandes de mouvement étaient une bouffée d’air frais pour le monde des jeux vidéo. Son impact était si grand que chaque entreprise voulait obtenir son propre appareil qui lui permettrait de jouer à des jeux avec un capteur de mouvement, comme Xbox avec son Kinect ou PlayStation avec ses commandes PlayStation Move. En 2009, Nintendo a sorti une suite intitulée » Wii Sports Resort »qui a ajouté de nouvelles activités et était une stratégie pour promouvoir Wii Motion Plus, qui permettait des mouvements plus précis pour les jeux Wii.