Une nouvelle star de Netflix jouera dans la série Percy Jackson sur Disney+

L’acteur qui jouera le personnage principal de l’une des prochaines premières de Disney + a été confirmé. Regardez qui c’est !

© GettyUne nouvelle star de Netflix jouera dans la série Percy Jackson sur Disney+.

Percy Jacksonla saga de livres d’aventure et de fantasy créée par Rick Riordan, est l’une des plus populaires de ces dernières années et aura bientôt une nouvelle adaptation en série sur le service de streaming Disney+. Ce ne sera pas la première fois que l’histoire arrivera à l’écran, mais les critiques n’étaient pas les meilleures et ils partiront à la recherche d’une revanche avant les fans. Ce lundi est venu une excellente nouvelle et nous savons déjà qui sera le protagoniste.

L’auteur des romans était chargé de confirmer le spectacle: « L’attente est terminée, demi-dieux. Je suis ravi d’être le premier à vous dire que Percy Jackson et les Olympiens arrivent vraiment et vraiment sur vos écrans. Les amis intelligents de Disney+ nous ont donné le feu vert. ». Auparavant, on parlait d’une future version et du début du casting, mais on peut d’ores et déjà confirmer que celui-ci est arrivé à son terme.

+Disney+ a son Percy Jackson

Le média Variety a rapporté que Walker Scobell a été choisi par la plateforme pour jouer le rôle principal de Percy Jackson et les Olympiens. Lors de la recherche d’un acteur, de Disney+ Ils avaient communiqué que le garçon devait avoir entre 12 et 16 ans, et d’autres qualités importantes, donc le jeune homme remplissait les conditions et finalement la nouveauté a été annoncée pour tout le fandom.

Scobell Il vient de faire ses débuts au cinéma dans le film Le projet Adam de Netflix, aux côtés de Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Zoe Saldaña et Jennifer Garner. Le film a été un succès complet durant le mois de mars et reste actuellement parmi les streaming les plus choisis. Son prochain travail sera la bande Quartier général secret avec Owen Wilson, en date du 5 août.

Les premiers pas de Walker Scobell dans l’industrie sont prometteurs, face à un avenir qui peut être trouvé avec de multiples projets intéressants. Maintenant, vous devez vous concentrer sur Percy Jackson et les Olympiens, où il jouera le demi-dieu qui doit se rendre en Amérique après avoir été accusé d’avoir volé le maître éclair de Zeus et doit rétablir l’ordre dans l’Olympe. Pour le moment il n’y a pas de date de sortie Disney+.

