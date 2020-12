Une nouvelle souche de coronavirus est venue pour «  attraper  » des enfants

Une nouvelle variante du coronavirus qui se propage rapidement à travers le Royaume-Uni présente des mutations qui pourraient signifier que les enfants sont tout aussi susceptibles d’être infectés que les adultes, contrairement aux souches précédentes.

Les scientifiques du New Respiratory Virus Threat Advisory Group (Nervtag), qui surveillent la variation, ont déclaré que la nouvelle souche est rapidement devenue dominante dans le sud du Royaume-Uni et qu’elle pourrait bientôt le faire dans le sud du Royaume-Uni. reste du pays.

« Nous avons maintenant un degré élevé de confiance dans le fait que cette variété a un avantage de transmission par rapport aux autres variétés qui sont actuellement au Royaume-Uni », a déclaré Peter Horby, professeur de maladies infectieuses émergentes à l’Université d’Oxford et directeur du groupe. .

Neil Ferguson, professeur et épidémiologiste des maladies infectieuses à l’Imperial College de Londres et également membre du groupe de conseil, a déclaré qu ‘ »il y a une indication qu’il existe une plus grande propension à l’infection des enfants ».

« Nous n’avons pas encore établi de causalité à ce sujet, mais nous pouvons le voir dans les données », a déclaré Ferguson. « Nous devrons rassembler plus de données pour voir comment cette nouvelle souche se comportera à partir de maintenant. »

L’émergence de la nouvelle variante mutée du Sars-CoV-2, qui selon les scientifiques est jusqu’à 70% plus transmissible que les souches précédentes détectées au Royaume-Uni, a conduit certains pays à fermer leurs frontières avec le Royaume-Uni et à placer de vastes étendues de territoire britannique sous de sévères restrictions pendant la saison de Noël.