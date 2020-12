Une nouvelle Skoda Fabia arrive et continuera d’avoir une camionnette

Lancée en 2014, la génération actuelle (et troisième) de Skoda Fabia a un remplacement confirmé pour l’année prochaine, après avoir été annoncé par le PDG de la marque, Thomas Schafer, mais qui, malheureusement, n’a donné que peu d’informations à ce sujet.

Deuxième modèle le plus vendu de Skoda en Europe, avec 81098 unités vendues au cours des 10 premiers mois de l’année (juste derrière Octavia, qui a vendu 145959 unités), Fabia voit son avenir assuré à un moment où les SUV semblent conduit à la disparition de plusieurs modèles.

Pour l’instant, on sait peu de choses sur la quatrième génération de l’utilitaire lancé à l’origine en 1999, mais il utilisera la plate-forme MQB A0 (l’actuelle est toujours basée sur la plus ancienne PQ26) déjà utilisée par les «cousins» Volkswagen Polo et SEAT Ibiza, et par les «frères» Scala et Kamiq.

D’ailleurs, on sait peu ou rien avec certitude, mais il ne sera pas difficile de deviner qu’il héritera de ses «frères» et «cousins» les mêmes moteurs, concentrés autour du moteur trois cylindres, avec et sans turbocompresseur. Diesel? Avec le 1.6 TDI pratiquement remis à neuf, ne vous attendez pas à voir une Fabia diesel.

Les rumeurs indiquent que pour maintenir des prix compétitifs, nous ne verrons aucune assistance électrique pour le moteur à combustion interne, même pas comme une hybride doux – à vrai dire, Ibiza et Polo n’ont pas non plus d’assistance électrifiée pour le moment. Cependant, c’est une option qui peut apparaître plus tard dans la carrière du mannequin.

C’est de l’intérieur que la plus grande «révolution» est attendue, la nouvelle Skoda Fabia soulevant substantiellement ses arguments en matière de numérisation et de connectivité.

Van est de garder

Bien qu’il y ait encore plus de doutes que de certitudes sur la nouvelle Skoda Fabia, une chose est sûre: le fourgon continuera à être proposé dans la quatrième génération de l’utilitaire tchèque. Après tout, il a toujours une demande expressive et a déjà accumulé, depuis le lancement du fourgon Fabia en 2000, 1,5 million d’unités vendues.

Compte tenu de ces chiffres, qui correspondent à 34% des ventes du modèle tchèque, Thomas Schafer a déclaré à Automotive News Europe: «Nous aurons à nouveau une version fourgon (…) c’est très important pour nous car cela souligne notre engagement à offrir une mobilité accessible et pratique. dans les segments inférieurs ».

Le premier van Fabia a été lancé en 2000

Avec la confirmation de l’arrivée de la quatrième génération de Skoda Fabia Break, elle sera la seule à être présente sur le segment. Après tout, son seul rival hypothétique, le Dacia Logan MCV, n’aura pas de successeur – à sa place viendra un SUV – laissant ainsi le créneau des fourgons du segment B exclusivement pour la proposition tchèque.

Sources: Automotive News Europe.