Ce sera la première série télévisée de l’univers Harry Potter.

Les Potterheads se rassemblent. Un tout nouveau Harry Potter Une série télévisée serait en préparation et elle est en cours de développement par HBO Max.

Depuis Harry Potter et les reliques de la mort – 2e partie est sorti en 2011, les fans de la franchise ont désespérément besoin que la saga continue. Bien sûr, nous avons maintenant Harry Potter et l’enfant maudit et le Bêtes fantastiques mais les gens veulent revoir leurs personnages préférés des livres originaux, et plus Harry Potter univers, à l’écran.

Il semble maintenant que nos rêves se réalisent. Variety a rapporté qu’une nouvelle série Harry Potter arrive sur HBO Max.

Une nouvelle série télévisée Harry Potter arrive sur HBO Max. Image: HBO Max

Selon Variety: « Une série Harry Potter est en développement très précoce chez HBO Max. » Cependant, d’autres détails sur l’émission télévisée sont actuellement inconnus. La variété déclare: « Aucun écrivain ou talent n’est actuellement attaché au projet. Il n’y a pas encore de mot sur l’objectif de la série ou sur quelle partie de la Harry Potter calendrier sur lequel il se concentrerait s’il devait aller de l’avant. «

En plus des livres originaux, la série peut exploiter tout un univers Harry Potter grâce au site Web Pottermore, où JK Rowling a introduit de nombreux nouveaux aspects du monde sorcier. En plus de Poudlard, il existe des écoles de magie aux États-Unis, au Brésil, au Japon, en Ouganda, en France et en Europe du Nord.

Dans cet esprit, il y a une chance que la nouvelle série puisse raconter l’histoire dans les livres et films originaux, se pencher sur l’avenir de la vie de Harry, Ron et Hermione, ou même se concentrer sur un nouvel ensemble d’étudiants dans l’un des internationaux. Harry Potter écoles.

Rupert Grint a déjà dit qu’il jouerait à nouveau Ron, il y a donc une chance que le casting d’origine revienne également. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

