Monsters at Work débarquera sur Disney Plus le 7 juillet.

UNE Monsters Inc. série, intitulée Monstres au travail, arrive officiellement sur Disney+ le mois prochain.

Comme vous le savez probablement, Monsters Inc. est sans doute l’un des films Pixar les plus emblématiques jamais réalisés. Le film original de 2001 (il y a aussi une préquelle de 2013 intitulée Université de monstres) se concentre sur deux monstres, James P. « Sulley » Sullivan et son meilleur ami Mike Wazowski, qui travaillent tous les deux chez Monsters Inc. pour effrayer les enfants pour qu’ils produisent de l’énergie. Cependant, lorsqu’un humain se faufile dans l’usine, Sulley et Mike se rendent compte qu’effrayer les enfants n’est pas ce qu’ils veulent vraiment faire. Tellement sain.

Bien, Monstres au travail reprendra là où le film de 2001, six mois après que Boo a bouleversé Monsters Inc. Utilisant maintenant les cris d’enfants qui rient pour alimenter la ville de Monstropolis, la série se concentrera sur le fonctionnement interne de la nouvelle Monsters Inc. et de ceux de la Monsters, Inc. Facilities Team (MIFT).

Une nouvelle série Monsters Inc. arrive sur Disney + le mois prochain. Image : Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios, Disney+

Le synopsis de la série se lit comme suit: « Tylor Tuskmon est diplômé en tête de sa classe de l’Université Monsters et arrive à Monsters Incorporated pour commencer son travail de rêve en tant que Scarer … ou non. Le jour où il est prêt à commencer, il apprend qu’ils ne veulent pas Les effrayants… ils veulent des blagueurs ! Tylor est temporairement réaffecté à l’équipe des installations de Monsters, Inc. Ce changement brise le plan de Tylor, mais il vise un nouvel objectif : devenir un blagueur. »

Monstres au travail ramènera les stars du film original, dont Billy Crystal (Mike Wazowski) et John Goodman (Sulley). Les emblématiques Roz et Celia sont également de retour avec l’ajout de nouveaux visages –Le bureau‘s Mindy Kaling (qui joue le monstre énergique Val), Jours heureux la légende Henry Winkler (comme le patron de Tylor Fritz) et Hypermarché‘s Ben Feldman (comme Tylor lui-même).

Dans une interview avec Collider en janvier, Billy a promis aux fans qu’il y aurait « de nouveaux, jeunes, grands personnages ». « Nous avons créé tous les nouveaux, jeunes et grands personnages avec de grands acteurs de la voix, et John et moi reprenons nos rôles », a expliqué Billy. « Je te le dis, c’est [been] 20 ans [since the release of Monsters, Inc] et ce film avait l’air incroyable il y a 20 ans. C’est fantastique, c’est hilarant et nous nous amusons beaucoup à le faire. »

xxxx. Image : Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios, Disney+

Alors qu’il devait initialement sortir le 2 juillet, Monstres au travail sera lancé le 7 juillet sur Disney+.

