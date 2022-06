Une nouvelle série Marvel arrive : Wonder Man !

in

Le réalisateur de Shang-Chi est chargé d’apporter à l’univers cinématographique Marvel une série basée sur un personnage très puissant : Wonder Man.

L’année dernière Destin Daniel CrettonDirecteur de Shang-Chi et la légende des dix anneauxsigné un contrat avec merveille pour diriger la suite du premier super-héros asiatique de la marque et un autre projet mystère. Beaucoup pensaient qu’il s’agissait d’un spin off du film avec lequel le cinéaste a fait ses débuts dans le MCU, mais maintenant de nouvelles informations révèlent que le projet de Disney+ c’est autre chose.

Un rapport de Le journaliste hollywoodien clarifie le mystère : le personnage qui atteindra le Univers cinématographique Marvel est Simon Williams, mieux connu sous le nom de homme étonnant. Inutile de dire que ce héros n’a pas grand-chose à voir avec Diana Prince, la guerrière amazone qui éblouit par ses pouvoirs dans le Univers étendu DCoù il interprète Gal Gadot.

Wonder Man débarque dans le MCU

les pouvoirs de homme étonnant Ils incluent : vol, super force, vision et sens améliorés ainsi qu’une vitesse surhumaine ainsi que la manipulation de l’énergie. C’est un cas particulier puisqu’il travaille comme acteur et cascadeur. De plus, il a été l’un des membres fondateurs des West Coast Avengers dans les années 1980. Destin Daniel Cretton a beaucoup d’histoire pour s’adapter Disney+.

homme étonnant a été créé en 1964 par Stan Lee et les artistes Jack Kirby et Don Heck en tant que méchant des Avengers. Simon Williams était un dirigeant d’entreprise en disgrâce qui a conclu un accord avec les Maîtres du Mal pour acquérir des super pouvoirs et rejoindre les Avengers afin de les trahir de l’intérieur. Il a ensuite rejoint le groupe des héros, est décédé et a été ressuscité dans les années 70.

L’ancien écrivain de CommunautéAndrew Guest, sera scénariste et producteur exécutif de homme étonnant avec le directeur de Shang Chi. Guest était auparavant producteur consultant sur la série merveille, oeil de fauconqui pourrait également être vu par Disney+. Dans ton générique tu as le film épouse-moi et une saison en 30 rochers. Solide!

Alors que merveille a un nourri s’aligner de séries pour arriver à la plate-forme de La Casa del Ratón, nous pouvons nous attendre à ce que homme étonnant premières seulement en 2024. Pendant ce temps Destin Daniel Cretton travaille à l’adaptation Américain né chinois pour la même plate-forme de streaming avec laquelle le MCU est géré. Il faudra s’armer de patience pour voir Simon Williams action en direct.

