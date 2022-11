Une nouvelle série de vidéos Prime révèle la création des anneaux de pouvoir

Un nouveau documentaire Amazon Prime Video intitulé La fabrication des anneaux de pouvoir explore le contenu inédit de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Le documentaire offre aux fans un aperçu des coulisses de la création de la série, et peut également leur donner une idée de ce à quoi s’attendre dans la saison 2, qui est actuellement en tournage en dehors de Londres. Il y a de nombreuses raisons d’être enthousiasmé par les épisodes à venir au-delà d’entendre comment les acteurs et l’équipe ont donné vie à ce monde magique.





Tout au long de la série, huit segments révèlent des détails sur la façon dont chaque épisode a été créé. Dans celui-ci, tout ce qui a à voir avec la façon dont les décors, les effets spéciaux et tout le reste ont été assemblés est couvert. En plus de cela, les téléspectateurs peuvent également voir comment les réalisateurs ont donné vie à des personnages grâce à des costumes, du maquillage et des cascades conçus par des experts afin de transmettre leurs traits de caractère.

Un aperçu du documentaire a montré les acteurs discutant de la passion de la série, sur des plans de l’équipe assemblant des costumes, créant des accessoires, appliquant des prothèses et filmant des séquences de combat à grande échelle.

L’histoire derrière Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a lieu des milliers d’années avant les événements de JRR Tolkien Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Cette série suit des personnages familiers et nouveaux alors qu’ils tentent d’empêcher le mal de réapparaître dans la Terre du Milieu.

Dans ce monde, le temps est divisé entre des événements ayant un impact mondial, c’est pourquoi cette période est appelée le Second Age. Comme le titre l’indique, Les anneaux de pouvoir raconte l’histoire menant à de Sauron création de la bague. L’émission illustre également comment la Terre du Milieu lutte pour se remettre d’une guerre brutale. Les téléspectateurs en apprennent davantage sur les autres personnages et références de la franchise, comme une jeune Galadriel avant qu’elle ne devienne puissante et comment l’empire Kings of Men a été brisé.

La fabrication des anneaux de pouvoir, est disponible en regardant la série mais peut également être trouvé dans la section des fonctionnalités bonus. La série se compose de huit épisodes, chacun représentant un Anneau de pouvoir épisode.

Le documentaire sur les coulisses comprend des entretiens avec les producteurs exécutifs JD Payne et Patrick McKay. De plus, il y a des interviews exclusives avec des membres de la distribution tels que Morfydd Clark, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Lloyd Owen, Maxim Baldry et Tyroe Muhafidin. En outre, la série attire ceux qui s’intéressent à l’art conceptuel, aux costumes, au maquillage, ainsi qu’à la construction de décors massifs pour le spectacle principal.

Les spectateurs peuvent interagir avec la technologie à rayons X d’Amazon Prime Video et en savoir plus sur The Rings of Power. Outre les questions triviales, X-ray propose un contenu exclusif et des informations sur la distribution et la bande originale.

