Une nouvelle série de nerfs de donjon se dirige vers World Of Warcraft: Shadowlands

Blizzard a travaillé dur pour garder les choses aussi équilibrées que possible dans leur dernière extension de leur titanic MMORPG, World of Warcraft: Shadowlands. Ils ont récemment annoncé un nouvel ensemble de modifications de réglage à venir avec la réinitialisation hebdomadaire de demain.

Un grand nombre de changements sont à venir, avec des modifications touchant l’équilibre de Castle Nathria – principalement sous la forme de nerfs – et quelques changements de réglage de classe pour le PvP également. Il y a également quelques modifications affectant le contenu Mythic +, que nous aborderons ici.

Il n’y a pas aussi de nombreux changements, avec seulement quatre donjons affectés et un seul changement touchant trois d’entre eux. Pourtant, ce sont des changements que beaucoup souhaitaient.

Pour éliminer les plus simples en premier, Xav the Unfallen a vu sa santé réduite de 10% dans Theatre of Pain. Nalthor the Rimebinder a vu la durée du buff Boon du champion doublée de 15 à 30 secondes.

Ces deux changements ont été fortement souhaités car les boss ont tous deux été rendus beaucoup plus difficiles par les mécanismes qui retirent les joueurs DPS du combat, ce qui en fait une rencontre beaucoup plus longue en raison de la perte de DPS. Ces changements devraient rendre le donjon beaucoup plus rapide, en particulier sur les clés les plus élevées ou les semaines tyranniques.

Il y a également eu un changement dans Spires of Ascension, en particulier sur Ventunax. Bien que les dégâts de Dark Stride n’aient pas été réduits, la durée a été considérablement réduite, passant de 20 secondes à 15 secondes.

Cela rend le combat considérablement plus facile, en particulier pour les guérisseurs, car le DoT de Dark Stride était parfois incroyablement difficile à gérer. Cela a été bien pire en le concentrant sur des DPS à distance, supprimant souvent efficacement un DPS élevé du combat parfois.

Les derniers changements viennent de De Other Side, avec quatre changements ici. La première consiste à augmenter le chronomètre de 41 minutes à 43 minutes, un changement indispensable dans un donjon qui nécessite tellement de déplacements et de retour dans les couloirs avec peu de moyens de le rendre plus rapide.

Hakkar a été fortement nerf, avec les dégâts des Fils de Hakkar réduits de 50%, une réduction massive qui, selon certains, les élimine presque comme une menace du combat. Les dégâts de Blood Nova ont également été réduits de 20%, ce qui réduit considérablement les dégâts générés dans ce combat.

Enfin, le marchand Xy’exa a vu les dégâts infligés à Arcane Lightning réduits de 25%. Si les joueurs font correctement le mécanisme de «patate chaude» sur ce combat, les dégâts seront pratiquement négligeables à ce stade.