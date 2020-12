Une nouvelle série d’anime et un nouveau jeu vidéo Code Geass sont en préparation

À la fin du mois dernier, il a été taquiné qu’il y aurait une annonce majeure concernant le Code Geass la franchise. Lorsqu’il a été annoncé, personne dans la communauté des anime n’était sûr à 100% de ce que la présentation impliquerait, s’il s’agissait d’un autre film, d’une série ou de tout ce que vous avez. Lorsque la présentation a été mise en ligne, ce qui a été annoncé était beaucoup de bonté Code Geass.

https://www.youtube.com/watch?v=R0Lik4iRVHc

Dans le cadre du projet de 10 ans Code Geass, la série animée bien-aimée revient pour une autre course avec Code Geass: Z de la reprise. Parallèlement au retour de la série animée, un nouveau jeu pour smartphone est en préparation et présente des personnages des œuvres précédentes de Code Geass. Le jeu s’appelle Code Geass: Genesic Re: CODE.

Code Geass: Z de la reprise

La nouvelle série animée, Code Geass: Z de la reprise est une continuation du film d’anime 2019, Code Geass: Lelouch of the Re; surrection. La série en est à ses premiers stades de développement. Par conséquent, les détails de la série sont rares, mais Z of the Recapture est animé par Sunrise, où le vétéran de Code Geass Yoshimitsu Ohashi dirigera et Takahiro Kimura reviendra pour concevoir les personnages originaux de la série et des films. Noboru Kimura(Amagami SS/Persona 5 L’animation) est en train d’écrire les scripts.

Code Geass: Genesic Re: CODE

Le nouveau Code Geass Jeu, Genesic Re: CODE, comprendra des œuvres actuelles et futures de la série Code Geass. Il présentera des histoires de la série originale, ainsi que des histoires originales conçues pour le jeu. Le gameplay sera à la fois basé sur la simulation et le jeu de rôle. Code Geass: Genesic Re: CODE est configuré pour arriver sur les smartphones dans Printemps 2021. Vous pouvez consulter un aperçu du gameplay ci-dessous.

Personnellement, je suis ravi de cette annonce. Code Geass: Lelouch de la rébellion est dans mon Top 5 des séries animées préférées de tous les temps. C’était une série puissante qui a trouvé un moyen d’associer la politique, les mechs et les pouvoirs dans une histoire intense et épique. Les histoires qui ont suivi étaient également géniales, mais savoir que les personnages originaux de la première série sont de retour pour une autre aventure potentiellement incroyable m’excite toutes sortes de choses.

Restez à l’écoute pour plus d’informations concernant Code Geass: Z de la reprise et Code Geass: Genesic Re: CODE.