Une nouvelle séquence de Mortal Kombat révèle Scorpion, Sonya Blade et Sub-Zero en action

Nous étions là, contenant à peine notre enthousiasme à l’idée que la bande-annonce bourrée d’action du nouveau Combat mortel Le film n’est que dans quelques jours lorsque HBO Max publie une bande-annonce remplie de teasers pour sa prochaine liste de sorties 2021, qui comprend des scènes de Sub-Zero et Sonya Blade ainsi que Scorpion faisant des massacres!

L’année dernière, Warner Bros Pictures avait annoncé qu’au lieu de retarder continuellement sa liste de sorties potentielles plus loin dans le pipeline en raison de la pandémie, il publiera désormais ses films, dont le lancement est prévu en 2021, à la fois dans les salles et sur leur plate-forme de streaming. HBO Max le même jour. Au lieu de sa décision controversée, une nouvelle bande-annonce promotionnelle comprenant des images du coq de ses films 2021 a été publiée.

Alors que la remorque offre un lot (pour y arriver dans un moment), ce qui retient notre attention, ce sont les toutes nouvelles scènes du prochain Combat mortel redémarrage qui devrait sortir le 16 avril. Bien que sa prochaine bande-annonce brossera sans aucun doute une meilleure image de ce à quoi s’attendre du film, ces mini-teasers sont encore suffisants pour que notre adrénaline soit opérationnelle car elle comprend des images brèves mais passionnantes de Scorpion, joué par Hiroyuki Sanada, mêlé à une bagarre avec des membres du Lin Kuei, le clan des assassins chinois dont fait partie Sub-Zero.

En parlant de Sub-Zero, en plus d’inclure un teaser déjà publié du personnage, la bande-annonce le voit également brasser de nouveaux problèmes. Nous voyons également Sonya Blade pointer vers une affiche qui dit « Mortal Kombat », et juste avant cela, nous la voyons ainsi que d’autres combattants gravir le sommet de la colline.

Excepté Combat mortel, la nouvelle bande-annonce de HBO Max comprend de nouvelles scènes de presque tous ses films qui devraient sortir en 2021, qui comprend de brèves séquences de James Gunn La brigade suicide. Nous voyons Harley Quinn de Margot Robbie faire des ravages, une scène au ralenti de l’équipe, Bloodsport d’Idris Elba se tenant confus et ensanglanté après ce qui semble être un combat intense, puis il affronte Peacemaker de John Cena sur son dégoût à propos de « se montrer » , suivi par Harley s’échappant d’un immeuble au bord de l’effondrement. Ooh, on dirait que les supervillains vont semer le trouble!

La bande-annonce comprend également le premier aperçu de David Chase, le Sopranos prequel Les nombreux saints de Newark, mettant en vedette le fils de James Gandolfini, Michael Gandolfini, jouant la version plus jeune du célèbre personnage de son père, le gangster Tony Soprano. Vous pourrez également prendre une photo étendue de Space Jam 2 avec LeBron James, une brève scène de Lin-Manuel Miranda In The Heights Musical, Will Smith en vedette dans Roi Richard en tant que père et entraîneur de Venus et Serena Williams, quelques aperçus de la nouvelle Prestidigitation film sous-titré Le diable me l’a fait faire, ainsi qu’un regard sur Hugh Jackman dans le prochain film de science-fiction Réminiscence.

Images du film d’horreur de James Wan Malin et le nouveau film de Clint Eastwood Cry Macho sont également inclus dans la remorque. La bande-annonce contient également des scènes rapides de la star de Jared Leto Les petites choses, Judas et le Messie noir, Godzilla contre Kong (dont la date de sortie a maintenant été retardée), Tom et Jerry, et Ceux qui me souhaitent mort. Fait intéressant, la bande-annonce commence par de vieilles images de Dune, considérant que le réalisateur Denis Villeneuve a été assez vocal sur son mécontentement avec Warner Bros.sortant son film simultanément sur HBO Max et dans les salles. Mais ressemble à Dune est toujours inclus dans la liste.

Bien que la bande-annonce ne contienne aucune séquence de Matrice 4, la carte de titre, révélée à la toute fin, dit simplement Matrice. Est-ce le titre confirmé? Comme annoncé précédemment, tous ces films WB resteront sur HBO Max pendant un mois après leur sortie et les abonnés ne seront pas facturés en supplément pour les regarder. Découvrez la bande-annonce de HBO Max ici.

Sujets: Mortal Kombat, HBO Max, Streaming