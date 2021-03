Une nouvelle planète extraterrestre super-Terre fouette autour de son étoile tous les 0,67 jours

Nous continuons à recevoir des rappels que la diversité planétaire de la Voie lactée éclipse ce que nous voyons dans notre propre système solaire.

La nouvelle exoplanète TOI-1685 b en est un autre exemple. Les astronomes l’ont trouvé encerclant une étoile naine rouge sombre à environ 122 années-lumière de la Terre. «Faire des cercles» est un monde trop ordinaire pour le mouvement de TOI-1685 b, cependant; le monde extraterrestre tourne autour de son étoile mère une fois tous les 0,67 jour terrestre.

Les naines rouges, également connues sous le nom de naines M, sont beaucoup plus petites et plus sombres que le soleil de la Terre, mais l’extrême proximité du TOI-1685 b avec son étoile hôte, appelée TOI-1685, en fait néanmoins un monde très chaud. L’équipe de découverte estime sa température de surface à environ 1 465 degrés Fahrenheit (796 degrés Celsius).

En rapport: Les planètes extraterrestres les plus étranges (galerie)

Les chercheurs, dirigés par Paz Bluhm de l’Université d’Heidelberg en Allemagne, ont repéré TOI-1685 b pour la première fois dans des observations effectuées par le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA. Comme son nom l’indique, TESS recherche les transits, les minuscules baisses de luminosité causées par les planètes traversant les faces de leurs étoiles hôtes du point de vue de l’engin spatial en orbite autour de la Terre.

TESS a noté un tel creux autour de la naine rouge TOI-1685. Bluhm et ses collègues ont ensuite confirmé l’existence de la planète à l’aide des données recueillies par l’instrument spectrographe CARMENES, installé sur le télescope de 3,5 mètres de l’observatoire de Calar Alto en Espagne. (CARMENES est l’abréviation de « Calar Alto High-Resolution Search for M nains with Exo-Earths with Near-infrarouge and Optical Echelle spectrographs.)

CARMENES cherche des planètes en utilisant la méthode de la vitesse radiale, ou Doppler, à la recherche de petites oscillations dans le mouvement d’une étoile causées par le remorqueur gravitationnel d’une planète en orbite.

En rapport: 7 façons de découvrir des planètes extraterrestres

Les données combinées ont permis à l’équipe de déterminer que TOI-1685 b est une « super-Terre » environ 1,7 fois plus grande et 3,8 fois plus massive que notre planète d’origine. La densité apparente résultante – environ 4,2 grammes par centimètre cube, soit 0,15 lb. par pouce cube – fait de TOI-1685 b « la planète à période ultra-courte la moins dense autour d’une naine M connue à ce jour », ont écrit Bluhm et ses collègues dans le document de découverte, que vous pouvez lire gratuitement sur le site de préimpression en ligne arXiv. org. (L’article n’a pas encore été publié dans une revue à comité de lecture.)

Pour la perspective: la densité apparente de la Terre est d’environ 5,5 grammes par centimètre cube, soit 0,20 lb. par pouce cube.

Le fait que le TOI-1685 b transite et soit assez chaud en fait un bon candidat pour une étude de suivi par d’autres instruments, ont écrit les chercheurs. À cet égard, TOI-1685 b est similaire à une autre découverte d’exoplanète récente réalisée à l’aide des données TESS et CARMENES, Gliese 486 b.

Bluhm et son équipe ont également vu un autre signal dans les données CARMENES TOI-1685, ce qui pourrait indiquer une deuxième planète du système en orbite une fois tous les neuf jours terrestres. Si cette planète candidate existe, elle ne transite pas, car TESS n’a enregistré aucun signal correspondant, ont écrit les chercheurs.

Mike Wall est l’auteur de « Là-bas« (Grand Central Publishing, 2018; illustré par Karl Tate), un livre sur la recherche de la vie extraterrestre. Suivez-le sur Twitter @michaeldwall. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.