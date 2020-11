Une nouvelle pièce est une visite «  dévastatrice  » des salles de bains pour femmes

La nouvelle pièce de théâtre de Travis Alabanza, Overflow, est une «visite hilarante et dévastatrice des salles de bains pour femmes». (Lévitique Hinds)

Travis Alabanza, l’écrivain, interprète et metteur en scène, sort une nouvelle pièce: Débordement sera présenté à Londres le mois prochain. Ici, ils interviewent leur actrice principale, Reece Lyons.

Au cours du verrouillage, je ne pouvais pas croire que – malgré une pandémie mondiale littérale, un soulèvement contre la brutalité policière raciale et une pointe d’une autre récession – les gens décidaient toujours de discuter et de débattre des vies et des espaces trans.

J’ai vu un tweet sur les salles de bain et la peur des personnes trans qui s’y trouvent, et cela m’a fait penser à quel point la conversation sur la peur et le danger est unilatérale – mais cela m’a aussi fait penser aux salles de bain. Les bons moments avaient en eux, les leçons apprises, les épreuves – et la pièce est sortie Débordement.

Je suis tellement excité qu’une histoire mettant les personnes trans au premier plan rouvre le Bush Theatre, et l’une des nombreuses raisons est que cela signifiait que nous pourrions choisir Reece Lyons pour jouer le rôle principal, Rosie.

Comme c’était le premier rôle principal de Reece dans un grand crédit théâtral, je voulais m’asseoir avec elle et apprendre à la connaître un peu. Parler de Débordement, son parcours d’acteur et ce que c’est que d’être trans dans cette industrie….

Travis Alabanza: Hey Reece, donc les bases, quel est ton âge, d’où viens-tu?

Reece Lyons: J’ai 22 ans – je viens de tourner !. Et je suis d’Islington, dans le nord de Londres.

Je suis en train de zoomer sur les répétitions, plutôt que d’être là en personne, alors j’ai raté tous les jeux dramatiques ennuyeux pour apprendre à vous connaître avec cet amour discret. Alors, dis-moi, quel est ton mème préféré?

Mon mème Internet préféré doit être le vieux mais or classique «ma chatte éclate sévèrement et la vôtre non».

Reece, qu’est-ce qui t’a amené à auditionner pour Débordement, et qu’en est-il du script qui vous a donné envie de jouer le rôle?

Alors, j’ai une auto-bande pour Débordement de mon agent, et puis je pense que le lendemain, l’appel ouvert aux auditions a été publié sur les réseaux sociaux et je me suis réveillé à environ sept ou huit notifications (ce qui pour moi c’est beaucoup, OK), toutes m’encourageant à y aller.

C’était presque un peu comme un signe universel que j’étais, apparemment très clairement, poussé à écouter. À partir de là, le défi a été accepté.

Je mentirais aussi si je disais que Travis Alabanza, vous et votre présence dans ce processus (en tant que scénariste de la série), n’avez pas contribué à m’entraîner. Je suivais votre travail depuis un certain temps auparavant. point et toujours regardé vers vous, et pas seulement du point de vue évident d’un artiste trans à un artiste trans, mais principalement d’un être humain à un autre être humain.

Je pense que tu es incroyable, point final. Voir votre nom sur le casting et l’idée de travailler avec vous n’était pas seulement une perspective excitante pour moi, mais était aussi tellement soulageant? Je ne veux pas trop en dire à ce stade, mais il y a une telle profondeur d’expérience vécue dans le personnage et les mots de Rosie auxquels je m’identifie et avec lesquels je me connecte, que pour moi, assumer ce rôle était si simple. et facile «oui».

Pourquoi pensez-vous que le public devrait venir voir Débordement?

Je ne pense pas seulement, je sais, qu’il est très important pour le public, en particulier le public britannique pendant cette période, de venir voir un spectacle comme Débordement parce que les personnes trans – et, le plus souvent, les femmes trans / les personnes trans féminines – sont transformées en de tels spectacles que nous sommes perçus comme des concepts plutôt que comme des êtres humains réels. Que ce soit par la presse, les réseaux sociaux, vos amis, vos collègues, vos propres préjugés inconscients, l’histoire coloniale de ce pays, ou peut-être même votre ancien auteur d’enfance préféré.

On a constamment l’impression qu’il y a un regard indésirable sur nous. Et quoi Débordement fait, c’est donner à un public, principalement cis, un avant-goût de l’impact de ce regard sur une personne, et sur son gagne-pain, ses relations interpersonnelles, ses amitiés, son attitude envers l’espace public et ce que cela fait de vouloir ont le droit d’exister simplement putain sans être constamment harcelé ou altéré ou sur la pointe des pieds d’une manière ou d’une autre, tout le temps.

Vous jouez Rosie, vous apprenez encore à la connaître un peu, mais comment la décririez-vous en trois mots à quelqu’un qui essaie de la repérer dans un bar?

Grungy, non-sens et TALL – Je suis 6’1 ″.

Vous avez passé une semaine dans le Débordement répétitions maintenant, qu’est-ce qui s’est passé auquel vous ne vous attendiez pas?

Je ne m’attendais pas à ce que mes capacités et mon potentiel en tant qu’acteur soient poussés aussi fort que je suis poussé par l’équipe créative derrière ce spectacle, qui sont tous fabuleux au fait, et je ne m’attendais pas à répondre de manière aussi surprenante. façon? Par exemple, je fais et j’apprends des choses tout au long du processus de répétition, des techniques vocales à la direction du mouvement où je me dis: «Wow, on ne m’a littéralement jamais dit que je pouvais faire ça en tant qu’interprète auparavant, donc je n’ai jamais pensé que j’étais capable et donc je n’ai jamais essayé.

Et je ne fais que réaliser maintenant à quel point c’est foutu. Je pense que ce n’est même pas une chose d’auto-défaite, je pense que c’est un exemple de ce que l’on ressent actuellement d’être une femme trans dans l’industrie du théâtre et du peu d’encouragement, d’opportunités et de formation que nous sommes habitués à recevoir.

Je ne suis jamais allé à l’école d’art dramatique. Mais j’espère que cette émission sera en mesure de faire bouger les choses dans la bonne direction et de montrer aux gens, en particulier aux autres personnes trans, qu’il est en fait possible pour nous d’assumer des rôles principaux dans ces théâtres et qu’il est possible pour nous d’être acceptés dans les écoles / institutions / espaces de répétition / salles de fantaisie où nous voulons être, et non par acte symbolique non plus, mais parce que nous méritons en fait d’y être en premier lieu, et le gag c’est nous l’ont toujours fait.

Je dirais qu’il est encore très rare d’avoir une personne trans, en particulier une femme trans, dans un rôle principal sur la scène principale d’un théâtre comme le Bush. Que ressentez-vous? Votre transness entre-t-elle dans ce moment, ou pas?

Je n’arrive toujours pas à croire que cela soit toujours considéré comme un problème ou que cela doive être considéré comme une « réalisation récente » pour ce secteur (mais malheureusement je le peux aussi), et j’aimerais vraiment, vraiment ne pas avoir à le voir comme ça et je refuse en fait.

Pour moi, je suis ici parce que je suis un acteur véridique. J’ai aussi travaillé mon cul pour arriver à ce point. Je n’ai pas vraiment l’impression que ma transness entre en jeu uniquement parce que je ne veux pas me classer moi-même, ce qui est malheureusement un gros problème pour beaucoup d’interprètes trans, étant cantonnés à des rôles uniquement qui explorent notre sexe.

Ne vous méprenez pas, j’adore jouer des personnages trans et je pense qu’il est vital que les personnages trans soient interprétés de manière authentique et joués par des personnes trans, mais dans le cadre plus large de mon avenir et de ma carrière, je ne veux pas simplement jouer caractères trans. Je veux jouer des femmes cis, j’adore le théâtre classique, j’adore Shakespeare – mon rôle de rêve est de jouer un jour Lady Macbeth au Globe.

Je ne vois pas comment mon identité de genre ou celle de quelqu’un d’autre passe avant notre talent ou notre passion pour notre métier. Ce serait comme si quelqu’un me critiquait hypothétiquement pour avoir accepté ce rôle et disait que «je n’ai obtenu ce rôle que parce que j’étais trans». Mais par procuration, cette logique suppose alors que chaque personne trans est capable d’agir, et ce n’est certainement pas le cas. Par conséquent, c’est sûrement le talent / le dévouement / le travail acharné / l’alignement d’une personne qui vient en premier, et que son identité entre en jeu à un moment donné beaucoup plus tard, voire pas du tout.

Qu’est-ce que ça fait de travailler dans l’industrie? Nous sommes deux personnes trans qui y travaillent, j’ai tellement de réflexions sur la façon dont l’industrie existe avec transness, je me demande si vous en avez?

Je pourrais littéralement en parler toute la journée et je pense avoir partagé beaucoup de réflexions sur l’industrie tout au long de cette interview dans d’autres endroits, cependant, je dirai ceci: travailler dans cette industrie en tant que personne trans peut me sentir très seule et isoler parfois, et je ne saurais trop insister, Travis Alabanza, quelle putain de brillant – et drôle! – c’est pour travailler avec vous.

Le simple fait de ressentir la présence d’un camarade trans dans la pièce, même si c’est actuellement sur Zoom, est tellement rafraîchissant. C’est comme une maison accueillante, comme un paillasson qui dit: «Vous n’êtes pas la seule personne comme vous ici, et qu’en fait, si vous craquez cette blague vraiment de niche, queer, trans, ou faites référence à ce mème spécifique en ce moment, qu’il y a des gens ici dans cette pièce, en ce moment, qui comprendront et riront vraiment avec vous. Et je pense que c’est magnifique.

Une question super légère pour terminer, quels sont vos espoirs pour l’avenir du théâtre et des arts vivants?

J’espère que nous pourrons, à terme, arriver à un endroit où le coronavirus sera à nouveau sous contrôle, afin qu’un jour l’industrie du théâtre puisse revenir plus forte que jamais. Et qu’une fois que l’industrie est de retour en plein essor, je veux voir plus de joie sur scène.

Plus de joie trans. Plus de joie noire. Plus de joie bizarre. Plus de joie ouvrière. Plus de joie féministe. Plus de joie intersectionnelle. Plus de joie dans la zone fumeurs après le spectacle.

Tout type de joie auquel vous pouvez penser, juste de la joie pure, non filtrée, théâtrale.

Débordement par Travis Alabanza est dirigé par Debbie Hannan et se déroulera du 8 au 22 décembre 2020 au Bush Theatre de Londres. Les billets sont au prix de 20 € (tarifs réduits disponibles) et peuvent être réservés sur bushtheatre.co.uk ou à la billetterie au 020 8743 5050.