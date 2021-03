Une nouvelle Nintendo Switch Pro avec écran Samsung OLED et prise en charge 4K pourrait sortir d’ici l’année

Selon le portail Bloomberg, Nintendo prévoit de publier la rumeur plus tard cette année Nintendo Switch Pro, version améliorée de la console hybride équipée d’un écran Samsung OLED avec une résolution de 720p. Résolution qui passerait à la prise en charge 4K lorsque la console est connectée au téléviseur. L’objectif est de sortir la Nintendo Switch Pro pendant vacances de Noël de 2021. Pour respecter le calendrier prévu, Samsung Display commencera la production de masse d’écrans OLED de 7 pouces dès juin 2020 pour un million d’unités. Pour juillet prochain, cependant, les présentoirs à assembler devraient être expédiés.

Malgré les rumeurs répandues sur la Nintendo Switch Pro, il semble que son développement soit une décision récente: jusqu’en février dernier, le président de Nintendo Shuntaro Furukawa a déclaré que la société ne prévoyait aucune version améliorée de la console hybride. Pourtant, l’implication récente de Samsung montre que la société de jeux basée à Kyoto envisage sérieusement de mettre à jour Nintendo Switch à grande échelle. Après tout, en mars 2021, la console Nintendo est entrée dans sa cinquième année de vie, même si elle continue de bien se vendre malgré la concurrence avec les plates-formes de Sony et de Microsoft. Le mérite revient avant tout à Animal Crossing: New Horizons, symbole du jeu vidéo du premier lockdown, et à la rareté des unités qui afflige les plates-formes rivales, c’est-à-dire PlayStation 5 et Xbox Series X | S, qui à ce jour représente toujours l’offre la plus puissante et la plus performante du panorama de la console.

En conséquence, «la sortie d’une version premium de la Nintendo Switch avec un écran OLED et une prise en charge graphique 4K pour la saison des fêtes de 2021 pourrait conduire les ventes de l’entreprise au-dessus du consensus pour la saison des ventes 2021. , et prolongez le cycle de vie de la plate-forme Switch pendant de nombreuses années », rapporte Bloomberg. Malgré les excellentes prévisions, pour le moment ni Nintendo ni Samsung n’ont commenté les hypothèses publiées par le célèbre portail américain.

