Une nouvelle mise à jour pour Beyond The Wire ajoute plus à l’expérience multijoueur à grande échelle

Développeur Redstone Interactive et Offworld Industries a annoncé une nouvelle mise à jour pour l’expérience multijoueur à grande échelle de la Première Guerre mondiale Au-delà du large. Cette nouvelle mise à jour est conçue pour améliorer encore l’action historique alors que les joueurs plongent profondément dans le monde de la Première Guerre mondiale. Bien que le jeu ait jusqu’à présent inclus une description précise de la guerre, plusieurs facteurs majeurs manquaient toujours.

Dans un sens général, ce titre est une expérience FPS sur les lignes de front de la Première Guerre mondiale. La nouvelle extension, Pour le roi et le pays, explore plus avant le conflit et a déjà été mis à la disposition des fans. Les joueurs peuvent profiter de nouvelles factions, de nouvelles cartes et de nouvelles armes pour déclarer la guerre dans cette expérience de simulation unique.

Au-delà du fil accueille le Corps expéditionnaire britannique et les Harlem Hellfighters. Entrez dans une expansion historique où ces deux factions montrent leur impact sur la ligne de front. Alors que des membres de l’armée britannique étaient envoyés sur le front occidental, le célèbre régiment afro-américain chargea sur la ligne de front. C’est l’occasion de reconstituer ce que c’était que d’être membre de ces groupes légendaires.

Les joueurs peuvent entrer dans trois nouvelles cartes basées sur de vraies batailles du célèbre conflit. Chaque carte a un champ de bataille distinct et les joueurs devront explorer et combattre dans des environnements uniques. Sechault est situé à la frontière de la Marne et des Ardennes et était un site important pour les Hellfighters. Dans le cadre de l’offensive de 100 jours, les joueurs se battent dans des fermes construites sur les rives de cette partie unique de la France.

La deuxième carte fait partie de la troisième bataille d’Ypres, Poelcapelle a subi de lourds dégâts et les joueurs devront naviguer dans des poches de ruines industrielles et de bunkers souterrains. Ce sera un combat rapproché, et les tranchées trempées par la pluie détiennent la vérité derrière l’horreur de la guerre.

Enfin, l’offensive de la Somme combine la victoire britannique sur les Allemands avec l’approche des forces alliées. Les deux camps s’affrontent dans les ruines causées par la bataille effrénée alors que les joueurs affrontent des villages détruits, des forêts, des champs et des champs de bataille.

Le jeu ajoute une variété de nouvelles armes, notamment le Sniper Pattern 14, l’Epée d’officier de 1897 et la baïonnette SMLE de 1907. Il existe des tonnes de nouvelles armes à feu disponibles pour les joueurs qui atteignent presque toutes les options de chargement.

Pour plus d’informations, il est recommandé aux joueurs d’explorer le site Web et les pages de médias sociaux du développeur.

Au-delà du fil est disponible sur PC pour que le public puisse en profiter et la mise à jour peut également y être acquise.