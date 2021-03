Une nouvelle maman se moque des trolls d’Internet, des hormones dans des vidéos hilarantes à raconter

Taylor Wolfe prouve que le rire est souvent le meilleur remède.

L’écrivain et humoriste de 33 ans partage sa vie sur Internet via son blog de style de vie populaire, The Daily Tay, depuis 2009. Lorsque Wolfe a donné naissance à sa fille, Birdie, en novembre 2020 après avoir subi une fausse couche dévastatrice en 2019 , partager son expérience de la maternité sur les réseaux sociaux semblait naturel.

Ce à quoi elle n’était pas préparée, c’était des commentaires non sollicités de personnes qu’elle ne connaissait pas.

«Après avoir partagé mes problèmes avec l’allaitement, j’ai reçu un message particulièrement tranchant de quelqu’un sur le fait qu’il était logique que je ne puisse pas allaiter parce que seules ‘les mères désintéressées peuvent le faire’ et j’étais ‘beaucoup trop égoïste’,» la maman de Denver a dit les parents AUJOURD’HUI. «Et ça m’a juste arraché le vent. Birdie a eu du mal à prendre du poids au cours de ses premières semaines et c’était incroyablement stressant et m’a fait me sentir comme un échec, alors entendre cela d’un étranger était comme du sel dans la plaie.

La nouvelle maman a dit qu’elle gaspillait trop d’espace mental à s’attarder sur le commentaire d’un inconnu et savait que la seule façon de résoudre ce problème serait de trouver de l’humour dans la situation.

«J’ai sorti ma perruque préférée, écrit quelques doublures et maman Troll est née», a-t-elle expliqué. «Chaque vidéo que je crée est basée sur de vrais messages que je reçois. En traquant les trolls, c’est comme si je leur enlève leur pouvoir.

«Cela a été une semaine folle. Je pense que j’ai envoyé environ 1 100 messages aujourd’hui… c’était juste à une mère », dit Wolfe dans l’une de ses vidéos parodiques de« maman troll ». «Je suis juste ici pour m’occuper des enfants sur Internet que je ne connais pas et faire en sorte que leurs mères se sentent comme de la merde.»

En plus de «maman trolls», Wolfe a abordé d’autres sujets parentaux relatables, y compris les hormones post-partum.

«Hey girl comment ça va? Je plaisante, on s’en fiche », dit-elle dans sa première vidéo personnifiant ses hormones post-partum tandis que le bébé Birdie peut être entendu roucouler en arrière-plan. «Nous avons un grand programme aujourd’hui. Tout d’abord, avez-vous pleuré d’avoir raté une grossesse alors que cela ne vous plaisait pas vraiment? Bump photos? En avez-vous assez? Parce que nous allons vous faire penser que vous ne l’avez pas de toute façon, alors nous serons en colère à ce sujet pendant environ 10 à 100 minutes. Les sueurs nocturnes, nous allons les augmenter un peu, On dirait que vous deveniez un peu trop à l’aise et que vos cheveux ont commencé à tomber? C’est vrai, vous ne l’avez pas encore remarqué. «

Dans une autre parodie, Wolfe partage la réaction de ses hormones à l’allaitement et à la vue d’un nouveau-né.

«J’ai rapidement appris que les hormones post-partum sont essentiellement les trolls de notre corps, elles sont juste un peu plus difficiles à rejeter», a-t-elle déclaré. «Donc, en riant des choses absurdes que je ressens et que je pense après l’accouchement, cela aide à alléger une période qui, autrement, pourrait être vraiment déroutante et épuisante. Et c’est agréable de partager avec les autres et de savoir que je ne suis pas seul.

L’espoir de Wolfe est que son récit serve d’exutoire aux gens pour rire et d’un endroit où les autres mamans peuvent «se sentir vues» et moins seules.

«Les messages qui me parviennent vraiment viennent de femmes beaucoup plus âgées avec des enfants adultes qui disent souhaiter que les gens parlent davantage de la grossesse et de la maternité comme nous le faisons maintenant, quand elles étaient de jeunes mères», a-t-elle déclaré. «Quand j’ai partagé ma fausse couche à l’été 2019, je n’oublierai jamais le message que j’ai reçu d’une femme dans la soixantaine qui m’a dit qu’elle avait fait une fausse couche trois fois, mais qu’elle n’avait ‘jamais été autorisée à en parler’, mais qui a toujours souhaité qu’elle Pourrais avoir. »

Avec seulement cinq mois de maternité à son actif, il y a une chose que Wolfe souhaite qu’elle puisse revenir et dire à sa femme enceinte.

«Prenez plus de photos en relief – xoxo, vos hormones.»

