Une nouvelle loi terrifiante effacerait légalement les personnes transgenres

Une nouvelle loi proposée effacerait légalement l’existence des personnes trans dans la Russie de Vladimir Poutine (Getty)

La Russie pourrait être prête à suivre les traces de la Hongrie avec un projet de loi qui effacerait légalement les personnes transgenres.

Les amendements proposés au code de la famille russe, présentés par la législatrice anti-LGBT + Yelena Mizulinam, interdiraient légalement aux personnes transgenres de changer de sexe sur leurs certificats de naissance.

La proposition mettrait effectivement fin à la reconnaissance des personnes trans dans le pays, affirment les militants – et ceux qui ont déjà obtenu de nouveaux certificats de naissance pourraient même être confrontés à la perspective de devoir les rendre s’ils n’avaient pas l’approbation du tribunal.

La loi proposée effacerait légalement les personnes transgenres en Russie.

Yekaterina Messorosh du groupe de défense des droits des transgenres T-Action basé à Saint-Pétersbourg a déclaré The Moscow Times: «Il vise principalement à déclarer les personnes LGBT + – et dans ce cas, les personnes trans séparément et surtout – les citoyens de seconde zone.»

Les personnes trans pourraient également être empêchées d’épouser des personnes du sexe opposé, Tatiana Glushkova du Transgender Legal Defence Project suggérant que les législateurs agissaient sur la base d’un « fantasme dans leur tête que les gens changent leurs documents pour entrer dans une union de même sexe. mariage ».

Elle a ajouté: «Les législateurs ne comprennent même pas le processus impliqué pour changer de genre en Russie… ces amendements ne devraient pas être acceptés simplement pour des raisons techniques, sans parler des violations des droits de l’homme.»

Les observateurs des droits humains ont fait part de leurs inquiétudes au sujet de la loi, Kyle Knight de Human Rights Watch déclarant au média: «Les personnes trans en Russie occupaient déjà une position précaire vis-à-vis de la loi, et la régression des normes juridiques ne sert à rien d’autre qu’à obtenir un score bon marché. points politiques. »

Le projet de loi sera soumis à la Douma plus tard ce mois-ci, selon The Moscow Times.

Le président d’extrême droite hongrois Viktor Orban a fait adopter une loi similaire en mai qui a également aboli la reconnaissance du genre pour les personnes trans, en capitalisant sur la rhétorique anti-LGBT dans le pays.

L’architecte du droit anti-trans a déjà réussi à répandre la haine.

L’architecte de la proposition russe, Yelena Mizulina, est présidente du comité de la Douma sur les affaires de la famille, des femmes et des enfants – et a joué un rôle de premier plan dans de nombreux efforts visant à saper les droits des LGBT +.

En 2013, elle a introduit la tristement célèbre loi sur la «propagande gay» du pays, qui interdit la soi-disant «propagande de relations sexuelles non traditionnelles» parmi les mineurs.

Les observateurs des droits de l’homme affirment que la loi a été largement exploitée en Russie pour réprimer la liberté d’expression des personnes LGBT +, et qu’elle est souvent militarisée lorsque des groupes tentent de s’organiser ou de manifester.

Elle a également suggéré que les parents homosexuels devraient se faire retirer de force leurs enfants, même s’il s’agit d’enfants biologiques.