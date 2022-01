Une nouvelle loi russe pourrait envoyer des délinquants sexuels récidivistes dans l’Arctique — à vie

La Russie commencera à modifier les lois sur la sexualité des enfants plus tard ce mois-ci en envoyant les délinquants sexuels récidivistes dans les colonies pénitentiaires de l’Arctique – à vie.

Le président du Parlement, Viatcheslav Volodine, a déclaré : « Ceux qui sont condamnés pour de tels crimes devraient purger des peines d’emprisonnement à perpétuité dans les conditions les plus dures – dans l’extrême nord (de la Russie) ou dans les mines. Ces salopes devraient subir le travail le plus dur, alors ils se souviennent des crimes qu’ils ont commis chaque jour – et les regrettent.

Volodin a également poursuivi en disant que ces délinquants ne peuvent pas être appelés humains.

La nouvelle loi pour envoyer des délinquants dans l’Arctique est le résultat de la mort d’une fillette de cinq ans.

Cette semaine, une fillette de cinq ans a été enlevée par un pédophile et son amant qui l’ont ensuite violée et poignardée à mort.

La petite fille, Veronika Nikolayeva, jouait près du travail de sa mère lorsqu’une vidéo l’a vue en train de se faire prendre. Elle aurait « lutté et riposté », mais les passants n’ont pas été informés et les hommes l’ont emmenée à leur hôtel.

Les deux hommes, Denis Gerasimov, 44 ans, et Vadim Belyakov, 24 ans, ont par la suite avoué le meurtre. Les suspects auraient été dans une relation à long terme depuis que Belyakov était mineur.

Volodin a révélé que l’un des hommes était un délinquant sexuel d’enfant qui avait été condamné. Gerasimov avait été libéré en mars 2021 d’une condamnation pour crime sexuel.

Les hommes ont également déclaré aux interrogateurs que le récent meurtre était spontané. Belyakov aurait « suggéré que son partenaire attrape la fille et se moque d’elle ».

Une fois la nouvelle tombée, les gens ont commencé à encercler l’hôtel des contrevenants, réclamant justice.

« Immédiatement après l’apparition des informations sur la détention de (les suspects), les résidents locaux se sont rassemblés près de l’auberge, où le corps de l’enfant a été retrouvé. Ils ont exigé que les meurtriers (présumés) soient remis et ont voulu les lyncher », a rapporté le journal 112.

Un article sur les réseaux sociaux a déclaré: « Cette affaire montre à nouveau que le système de surveillance des pédophiles ne fonctionne pas et leur donne la possibilité de commettre à nouveau des crimes. »

Les lois actuellement en place permettent aux délinquants sexuels de récidiver. Avec ces nouvelles informations, la Russie cherche, espérons-le, à durcir ses lois.

Le projet de loi, s’il est adopté, punirait à vie les pédophiles et les agresseurs sexuels d’enfants.

Selon la commissaire de Poutine, Maria Lvova-Belova, les taux d’agressions sexuelles chez les enfants et les adolescents ont augmenté de 79 % au cours des huit dernières années.

Si les délinquants sont envoyés dans des colonies pénitentiaires dans l’Arctique, ils seront isolés, ne seront pas autorisés à revenir et forcés de travailler dans les mines de Sibérie, a déclaré Volodin.

Alexander Khinstein, député (député) du parti pro-Poutine Russie unie a ajouté : « Il est nécessaire d’adopter notre projet de loi sur la peine à vie pour les violeurs pédophiles dès que possible.

Khinstein pense également que les délinquants sexuels libérés de prison devraient porter des étiquettes électroniques.

Volodine veut tout faire pour que la loi sur les condamnations à perpétuité soit appliquée en janvier 2022.

Sydney Taylor est un écrivain qui se concentre sur des sujets d’actualité et de divertissement.