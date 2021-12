Une nouvelle image de Jurassic World montre Chris Pratt traqué par un nouveau dinosaure

Alors que chacun a son préféré parc jurassique et Monde Jurassique dinosaures, là-haut près du haut de la liste pour la plupart serait le terrifiant Velociraptor. Depuis leur première apparition dans la séquence d’ouverture de parc jurassique, les raptors ont figuré dans tous les films de la franchise jusqu’à présent, et tandis que Blue et d’autres Velociraptors apparaîtront dans Monde Jurassique : Dominion, il y a une nouvelle race de rapace à craindre dans la suite : l’Atrociraptor. Le nouveau dinosaure fait ses débuts dans le troisième Monde Jurassique film et une nouvelle image publiée dans le magazine Empire nous donnent un premier aperçu de cette nouvelle race de Raptor plus meurtrière.

Jurassic World : Dominion dLe directeur Colin Trevorrow a été interviewé dans la dernière édition du magazine Empire et a taquiné l’arrivée de la nouvelle race de dinosaures, qui dans la nouvelle image est sur les talons de la star de la franchise Chris Pratt, Owen Grady, qui tente d’attirer la bête dans les rues de Malte à moto. Parlant spécifiquement de l’image, Trevorrow a commenté « et l’image parle d’elle-même. C’est Chris Pratt poursuivi par un Atrociraptor. Et s’ils se rattrapent, il va mourir, je peux vous le dire.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Il y a eu un certain nombre de versions légèrement différentes du raptor dans toute la franchise, de l’original parc jurassique et Le monde perdu versions, à travers les plumes Jurassic Park III races, qui étaient considérablement sous-utilisées dans le film, en particulier dans la finale terne, et au Blue hyper intelligent et à l’Indoraptor de Monde Jurassique et Jurassic World : Royaume déchu. Cette fois cependant, l’Atrociraptor semble être un tout autre jeu de balle en ce qui concerne les rapaces, comme l’a expliqué Trevorrow.

« Là où le Velociraptor est un peu plus un chasseur furtif, les Atrociraptors sont un peu plus brutal. Ces choses viendront juste à vous. Et dans ce cas particulier, ils ont choisi son odeur, et ils ne s’arrêteront pas tant qu’il ne sera pas mort. Ils sont assez brutaux. Ils sont assez vicieux.

Il n’y a probablement pas beaucoup de gens qui voudraient volontiers être poursuivis par n’importe quel type de dinosaure, surtout pas une race de rapace, car il a été maintes fois constaté qu’ils sont assez implacables dans leur poursuite de leur proie. Cependant, dans Jurassic World : Dominion, c’est exactement ce à quoi une grande partie du monde est confrontée avec des dinosaures parcourant à nouveau la Terre, tandis que les humains sont clairement sur le pied arrière. Le film se déroulant quatre ans après les événements de Jurassic World : Royaume déchu, il semble que le monde ne se soit pas bien adapté à l’action qui se déroule dans diverses parties du globe, où le chaos des dinosaures est clairement abondant.





Pour les fans de rapaces, l’Atrociraptor n’est pas la seule nouvelle race de bête rapide dans le film, car un autre cousin maigre et méchant du Velociraptor arrive sous la forme du Pyroraptor, bien que Trevorrow ait taquiné qu’il avait un faible pour un autre nouveau dinosaure. appelé le Moros intrepidus, qui, selon le réalisateur, « ne fait pas beaucoup dans le film, mais chaque fois qu’il apparaît, je l’aime toujours ». On dirait que choisir votre dinosaure préféré va devenir beaucoup plus difficile quand Jurassic World : Dominion arrive au cinéma le 10 juin 2022.





Chris Pratt s’ouvre sur le casting de Super Mario Bros. : les rêves deviennent réalité Exprimer Super Mario est un rôle de rêve pour Chris Pratt, qui se souvient encore d’avoir volé de bons quartiers pour jouer au jeu d’arcade original lorsqu’il était enfant.

Lire la suite





A propos de l’auteur