Une nouvelle horreur terrifiante est appelée «l’enfant B *****d» d’héréditaire et s’en va

Un nouveau film d’horreur terrifiant s’appelle « l’enfant b ***** d » de Héréditaire et Sortez, avec des critiques avertissant les téléspectateurs de boucler leur ceinture pour une balade « difficile » et « viscérale ». Regardez la bande-annonce ici :

Écrit et réalisé par Alex Garland, Hommes suit une femme alors qu’elle « se retire seule » – toujours un bon début – à la campagne, après la mort tragique de son mari.

Un synopsis dit : « Au lendemain d’une tragédie personnelle, Harper (Jessie Buckley) se retire seule dans la belle campagne anglaise, espérant avoir trouvé un endroit pour guérir. Mais quelqu’un ou quelque chose des bois environnants semble la traquer.

« Ce qui commence comme une terreur frémissante devient un cauchemar entièrement formé, habité par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres dans le cinéaste visionnaire Alex Garland (Ex Machina, Anéantissement) nouveau film d’horreur fébrile et changeant de forme.

Crédit : A24

Avant sa sortie plus tard ce mois-ci, les critiques ont partagé leurs premières réflexions sur Twitter et dans les premières critiques, beaucoup s’accordant à dire que c’est loin d’être une montre facile.

Scénariste, critique de cinéma et podcasteur C.Robert Cargill a tweeté: « MEN d’Alex Garland est l’enfant bâtard de HEREDITARY et GET OUT. Une allégorie d’horreur cérébrale et surréaliste avec un 3e acte profondément f ** ké qui va vraiment à fond. Voyez-le avec quelqu’un et prévoyez un café ou un cocktail pour en discuter par la suite. J’ai creusé l’enfer de ça.

Crédit : A24

Tasha Robinson de Polygon a déclaré: «Les hommes d’Alex Garland vont être encore plus un sujet de conversation que ANNIHILATION ou EX MACHINA, mais je soupçonne qu’il y aura beaucoup moins d’accord sur ce qui se passe. C’est intense, opaque, stimulant et viscéral comme l’enfer. Cela mettra les gens en colère, à tout le moins.

Critique Kimber Myers a également conclu que Hommes était un «cauchemar primitif», écrivant: «Il demeure dans le surréaliste et vraiment étrange, tout en réfléchissant aux traumatismes quotidiens que les hommes infligent aux femmes. Je ne peux pas le sortir de ma tête.

Critique de cinéma Rendy Jones a déclaré que le film possède l’une des « meilleures performances de Buckley à ce jour », ajoutant: « MEN d’Alex Garland est une bonne vieille horreur élevée que le public attendrait de lui. C’est dérangé, inconfortable, atmosphérique, claustrophobe et doté d’un sens de l’humour accueillant. Si vous pensiez que la fin d’ANNIHILATION était WTF, l’homme s’est tout de suite surpassé.

Crédit : A24

Perri Nemiroff de Collider, quant à lui, a tweeté: «Je peux confirmer que je n’ai jamais rien vu de tel #Men d’Alex Garland. Une exploration profondément passionnante et glaçante du deuil, de la culpabilité et de la dynamique de genre – une approche audacieuse qui nécessite des puissances comme Jessie Buckley et Rory Kinnear.