Une nouvelle fuite suggère que Ben Affleck pourrait revenir en tant que Batman après le flash

On dirait qu’il y a encore un peu d’espoir pour que Ben Affleck reste Batman dans l’univers étendu de DC même après sa dernière apparition en tant que personnage d’Andy Muschietti. Le flash. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une confirmation concrète ou substantielle de son retour, il n’est sûrement pas non plus complètement effacé. Plus tôt, il y avait des spéculations, qu’à travers l’intersection multiverselle, Le flash réécrira le DCEU et effacera probablement les trois premiers films de Snyder de la franchise (que l’acteur Flash Ezra Miller a démystifiés), s’écartant ainsi officiellement des plans largement distincts que le réalisateur avait pour la franchise.

Cependant, dans une récente séance de questions-réponses sur Twitter avec l’initié de l’industrie KC Walsh (via La Directe), il est révélé que la version d’Affleck de Batman, et à son extension, les films de Snyder, ne sont pas entièrement effacés de la chronologie. Walsh a révélé que le film mettra en place une intrigue liée à la Crise scénario des bandes dessinées, et Batman de Ben Affleck y jouera un rôle crucial.

Sa réponse à la publication sur Twitter a précisé que Snyderverse comme on l’appelle, ne sera pas entièrement restauré, et à la place, mettra en place un De type crise événement, qui apportera probablement plus qu’une chronologie singulière dans la coexistence dans le multivers, n’effaçant donc pas vraiment Batman de Ben et les autres personnages de Snyderverse.

Il a en outre confirmé que l’événement de crise mettrait certainement en vedette Batman, qui ne sera pas la version de Michael Keaton mais celle de Ben Affleck.





Walsh a également confirmé qu’il y aura des allusions subtiles à La Ligue des Justiciers de Zack Snyder, à travers une conversation entre Iris et Barry; cependant, aucun élément crucial tel que l’invasion de Steppenwolf, Knightmare, etc. ne sera mentionné. Cela signifie qu’il n’y aura pas de reconnaissance directe de Snyder Cut’s les événements étant conformes à la chronologie officielle du DCEU.

Bien que Walsh dise que ses sources sont biaisées; cependant, si les informations sont exactes, cela signifiera que le film laissera un segment pour que les films de Snyder restent dans le multivers, permettant au studio de reprendre cette histoire si elle convient à l’avenir. Mais, compte tenu de la façon dont DCEU envisage d’aller plus loin et des remarques explicites et franches de Ben Affleck sur son désir de se retirer du rôle, il semble peu probable qu’il remette la cape.





Un nouveau Batman en ville, mais le soutien à Batfleck continue





Alors que Robert Pattinson est félicité pour sa dernière itération du croisé capé de DC dans lequel il a joué Le Batmanil y a une grande partie des fans qui soutiennent toujours la version de Ben Affleck de Batman, un rôle qu’il a joué dans le Univers étendu DCà commencer par Zack Snyder Batman contre Superman : L’aube de la justice. La performance d’Affleck dans le film a été légèrement accueillie après que son casting ait fait face à lui seul à des contrecoups. Cependant, au fil des ans, en particulier après la révélation publique des plans de Snyder pour DCEU ainsi que pour le film solo Batman de Ben Affleck, ainsi que la sortie de Coupe Snyderil y a des campagnes de fans exigeant que le studio donne son feu vert à son film solo Batman.

Cependant, l’ingérence du studio dans les projets de franchise, dont Affleck était censé être le point d’ancrage, a poussé l’acteur à opter pour un départ du rôle. De plus, ses problèmes de vie personnelle ont également entravé sa préparation et son enthousiasme pour le rôle. Affleck a déclaré qu’il avait adoré le rôle et qu’il avait pensé ne pas le laisser dans un scénario abrupt; tout en révélant que Le flash la production était sa meilleure parmi ses œuvres précédentes en tant que Batman.





Ben Affleck n’est peut-être pas intéressé à assumer le rôle de justicier de Gotham, mais les fans demandent régulièrement au studio de faire revivre son film solo Batman, qu’il a également co-écrit et réalisé, et de le voir affronter Deathstroke dans un sombre et histoire graveleuse qu’il avait toujours taquiné.





Ben Affleck qualifie l’expérience Flash de « charmante » après un tournage difficile dans la Justice League

