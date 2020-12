Une nouvelle expédition examinera l’impact d’un iceberg géant sur la faune marine de l’île de l’Antarctique

The Associated Press17 déc.2020 09:23:29 IST

Une équipe de scientifiques partira le mois prochain pour une mission de recherche pour découvrir l’impact d’un iceberg flottant géant sur la faune et la vie marine d’une île subantarctique, a annoncé mardi le British Antarctic Survey. L’immense iceberg – de la taille de l’État américain du Delaware – flotte vers le nord depuis qu’il s’est détaché de la banquise antarctique Larsen C en 2017. Il se trouve maintenant à environ 75 kilomètres de l’île de Géorgie du Sud.

Les scientifiques s’inquiètent des risques que cela représente pour la faune de la région si elle échoue près de l’île. Des images récentes capturées depuis les airs montrent que l’iceberg se brise, et les chercheurs s’inquiètent également de l’impact de l’eau douce de la fonte des glaces sur les animaux et la vie marine de la région.

La Géorgie du Sud abrite des colonies de dizaines de milliers de manchots et de six millions d’otaries à fourrure, qui pourraient être menacées par l’iceberg pendant leur saison de reproduction. Les eaux proches de l’île sont également l’une des plus grandes zones marines protégées du monde et abritent plus d’espèces marines que les Galapagos.

Le navire de recherche RRS James Cook devrait quitter les îles Falkland pour l’iceberg à la fin janvier. Deux planeurs robotiques sous-marins seront déployés à partir du navire et s’approcheront le plus possible du bord de l’iceberg pour collecter des données telles que la température de l’eau de mer, la salinité et la quantité de plancton dans l’eau.

L’iceberg – nommé A-68a – se déplace à des vitesses variables en fonction des conditions locales, mais à son plus rapide parcourait environ 20 kilomètres par jour.

Geraint Tarling, écologiste au British Antarctic Survey, a déclaré que l’iceberg «causera la dévastation du fond marin en récurant les communautés des fonds marins d’éponges, d’étoiles cassantes, de vers et d’oursins, réduisant ainsi la biodiversité.

«Ces communautés aident à stocker de grandes quantités de carbone dans leurs tissus corporels et les sédiments environnants. La destruction par l’iceberg relâchera ce carbone stocké dans l’eau et, potentiellement, dans l’atmosphère, ce qui aurait un impact négatif supplémentaire », a-t-il déclaré.

Povl Abrahamsen, qui dirige la mission, a déclaré qu’il fallait normalement des années pour planifier de tels voyages de recherche marine. Mais la mission est rendue possible parce que les responsables reconnaissent l’urgence d’agir rapidement.

«Tout le monde met tout en œuvre pour que cela se produise», a-t-il déclaré.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂